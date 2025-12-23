Gică Craioveanu, verdict dur după ce Craiova a trecut pe primul loc: "Rapid nu prinde podiumul". Cu cine se bat oltenii la titlu - Antena Sport

Gică Craioveanu a analizat lupta la titlu din Liga 1, după ce Universitatea Craiova a revenit pe primul loc. Oltenii vor încheia anul 2025 ca lideri, după victoria cu 5-0 de luni seară, cu Csikszereda.

Fostul internaţional român este de părere că Universitatea Craiova se va bate la titlu cu FCSB şi Dinamo, chiar dacă echipa de pe locul 2, la un singur punct în spatele oltenilor, este Rapid.

Gică Craioveanu, semnal de alarmă pentru Dan Şucu şi Rapid: “Nu a arătat deloc bine cu FCSB”

Craioveanu a tras un semnal de alarmă pentru formaţia din Giuleşti şi consideră că Rapid nu va încheia pe podium acest campionat, dacă Dan Şucu nu va face mai multe transferuri importante în această iarnă.

“Cred că oltenii se vor bate la titlu cu FCSB și Dinamo. Eu am spus: Rapid va fi cea mai tare favorită dacă domnul Șucu iese pe piață, dacă face transferuri. Dacă nu iese, nu prinde podiumul. Eu spun cum gândesc și cum văd fotbalul din perspectiva mea.

În foarte multe meciuri au avut noroc. La Craiova, Craiova a avut nouă ocazii de gol și meciul s-a terminat egal. La meciurile cu Dinamo, inclusiv cu FCSB, a fost la fel.