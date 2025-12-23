Gică Craioveanu, verdict dur după ce Craiova a trecut pe primul loc: "Rapid nu prinde podiumul". Cu cine se bat oltenii la titlu - Antena Sport

Închide meniul
Gică Craioveanu, verdict dur după ce Craiova a trecut pe primul loc: “Rapid nu prinde podiumul”. Cu cine se bat oltenii la titlu

Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 10:19

Gică Craioveanu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gică Craioveanu a analizat lupta la titlu din Liga 1, după ce Universitatea Craiova a revenit pe primul loc. Oltenii vor încheia anul 2025 ca lideri, după victoria cu 5-0 de luni seară, cu Csikszereda.

Fostul internaţional român este de părere că Universitatea Craiova se va bate la titlu cu FCSB şi Dinamo, chiar dacă echipa de pe locul 2, la un singur punct în spatele oltenilor, este Rapid.

Gică Craioveanu, semnal de alarmă pentru Dan Şucu şi Rapid: “Nu a arătat deloc bine cu FCSB”

Craioveanu a tras un semnal de alarmă pentru formaţia din Giuleşti şi consideră că Rapid nu va încheia pe podium acest campionat, dacă Dan Şucu nu va face mai multe transferuri importante în această iarnă.

“Cred că oltenii se vor bate la titlu cu FCSB și Dinamo. Eu am spus: Rapid va fi cea mai tare favorită dacă domnul Șucu iese pe piață, dacă face transferuri. Dacă nu iese, nu prinde podiumul. Eu spun cum gândesc și cum văd fotbalul din perspectiva mea.

În foarte multe meciuri au avut noroc. La Craiova, Craiova a avut nouă ocazii de gol și meciul s-a terminat egal. La meciurile cu Dinamo, inclusiv cu FCSB, a fost la fel.

Au doi jucători foarte buni: Dobre, care nu este într-o formă foarte bună, dar este un jucător enorm, și Petrila, care mi se pare un fotbalist top, unul dintre puținii care driblează. Sunt doi jucători care îmi plac. Mai este și Christensen, un jucător foarte bun, care îmi place mult. Îmi place tipul acesta de fotbalist, «mincinos».

Rapid nu a arătat deloc bine cu FCSB. Pe FCSB o să îi ducă valul. Câțiva dintre jucătoriii lui importanți sunt în creștere, Cisotti, Tănase. FCSB e echipă complicată și va avea un cuvânt greu de spus”, a declarat Gică Craioveanu, la digisport.ro.

Universitatea Craiova este pe primul loc după 21 de etape, cu 40 de puncte, oltenii fiind urmaţi de Rapid, cu 39 de puncte. FC Botoşani şi Dinamo, echipele de pe locurile 3, respectiv 4, au câte 38 de puncte. FCSB, una dintre echipele pe care Gică Craioveanu le vede cu un cuvânt important de spus în lupta latitlu, este pe locul 9, cu 31 de puncte, la doar 2 puncte de play-off.

