Alexander Isak s-a operat! Anunţul făcut de Liverpool - Antena Sport

Fotbalistul Alexander Isak, care a suferit o fractură de peroneu, sâmbătă, în timpul unui meci din Premier League cu Tottenham, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la gleznă, a anunţat clubul Liverpool, luni seară, fără a specifica durata absenţei internaţionalului suedez, informează AFP.

“Alexander Isak a fost supus cu succes unei intervenţii chirurgicale, astăzi (luni)”, a transmis clubul din Merseyside într-un comunicat.

Isak, în vârstă de 26 de ani, a suferit o “accidentare la gleznă, inclusiv o fractură de peroneu. Atacantul îşi va continua recuperarea, dar nu a fost încă stabilit un calendar de revenire”, a adăugat Liverpool.

Transferat de la Newcastle vară pentru o sumă record în fotbalul britanic, de 145 de milioane de euro, Alexander Isak s-a accidentat chiar la faza la care a deschis scorul cu Tottenham, în etapa a 17-a, în urma unui fault al fundaşului Micky van der Ven. Liverpool a câştigat în cele din urmă cu 2-1.

