Alexander Isak s-a operat! Anunţul făcut de Liverpool - Antena Sport

Fotbalistul Alexander Isak, care a suferit o fractură de peroneu, sâmbătă, în timpul unui meci din Premier League cu Tottenham, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la gleznă, a anunţat clubul Liverpool, luni seară, fără a specifica durata absenţei internaţionalului suedez, informează AFP.
“Alexander Isak a fost supus cu succes unei intervenţii chirurgicale, astăzi (luni)”, a transmis clubul din Merseyside într-un comunicat.
Alexander Isak s-a operat, după accidentarea suferită în Tottenham – Liverpool
Isak, în vârstă de 26 de ani, a suferit o “accidentare la gleznă, inclusiv o fractură de peroneu. Atacantul îşi va continua recuperarea, dar nu a fost încă stabilit un calendar de revenire”, a adăugat Liverpool.
Transferat de la Newcastle vară pentru o sumă record în fotbalul britanic, de 145 de milioane de euro, Alexander Isak s-a accidentat chiar la faza la care a deschis scorul cu Tottenham, în etapa a 17-a, în urma unui fault al fundaşului Micky van der Ven. Liverpool a câştigat în cele din urmă cu 2-1.
— Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025
După meci, antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, nu şi-a ascuns îngrijorarea. “Dacă un jucător nici măcar nu încearcă să revină (pe teren), în general nu este un semn bun”, a spus el.
Isak a avut un început de sezon dificil cu Liverpool. În 16 meciuri, în toate competiţiile, el a marcat doar trei goluri.
Transferul său la Liverpool a dus la o dispută cu Newcastle, iar jucătorul a refuzat să se antreneze cu “coţofenele”. Apoi, jucătorul a suferit prima accidentare, în zona inghinală, în Liga Campionilor, la sfârşitul lunii octombrie, la Frankfurt.
Absenţa sa pune o problemă suplimentară pentru Arne Slot, deja lipsit de aportul starului egiptean Mohamed Salah, angrenat în Cupa Africii pe Naţiuni cu Egiptul, şi de Cody Gakpo, care nu şi-a revenit încă după o accidentare musculară.
După un început de sezon foarte dificil, Liverpool (29 de puncte) este neînvinsă în ultimele cinci meciuri. Campioana en titre a Angliei se află pe locul cinci, la egalitate de puncte cu Chelsea.
