Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila - Antena Sport

Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila

Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila

Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila

Dan Roșu Publicat: 23 decembrie 2025, 10:26

Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila

Jan Leslie - Profimedia Images

HC Dunărea Brăila a anunţat, marţi, încetarea colaborării, de comun acord, cu antrenorul principal Jan Leslie.

Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila

“Începând de astăzi, funcţia de antrenor principal al echipei este preluată de JENSEN SOREN NORGAARD, care va conduce echipa până la finalul sezonului actual.

Mergem mai departe. Obiectiv clar: Europa”, precizează clubul.

Jan Leslie antrena Dunărea Brăila din 2023.

Leslie are peste 25 de ani de activitate ca antrenor, atât la masculin, cât şi la feminin. A câştigat Cupa EHF cu Randers, în 2010, iar cu aceeaşi echipă a obţinut şi titlul în Danemarca în 2012. A activat apoi cinci ani în Rusia, la Rostov şi CSKA Moscova, formaţii cu care a jucat în Liga Campionilor.

