Ianis Stoica, declarații uluitoare după ce a înscris o „dublă” în România U21 - Elveția U21, 3-1. „Nu au mișcat în fața noastră” - Antena Sport

Ianis Stoica declarații uluitoare după ce a înscris o „dublă" în România U21 - Elveția U21 Ianis Stoica, pe vremea când juca la U Cluj - Profimedia Ianis Stoica a făcut declarații uluitoare după ce a înscris o „dublă" în România U21 – Elveția U21, 3-1. Mijlocaşul lui Hermannstadt nu s-a mai putut abține şi a comentat tot ce s-a speculat în presă despre lotul elvețienilor. România U21 este calificată la EURO U21 2025, după victoria clară, scor 3-1, din meciul cu Elveţia U21. Partida din Giulești a fost în format live text, pe AS.ro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lotul elvețienilor U21 este evaluat la 49,5 milioane de euro. „Tricolorii" mici nu sunt evaluați nici măcar la jumătate, 20,5 milioane. Ianis Stoica a ținut să comenteze acest aspect după prestația elvețienilor de pe Giuleşti. Ianis Stoica, declarații uluitoare după ce a înscris o „dublă" în România U21 – Elveția U21, 3-1 Astfel, fotbalistul care a marcat două goluri în România U21 – Elveția U21, 3-1, a făcut show total la interviurile de după meci. „Chiar înainte de meci ne uitam pe cotele elvețienilor. Nici nu știu cine le dă cotele alea, niște sume fabuloase, dar astăzi nu au mișcat în fața noastră. Consider că trebuie să fim mult mai respectați în Europa. Probabil și din această cauză plecăm mereu cu șansa a doua, că ăia sunt cotați mai bine. Nu există așa ceva, consider că suntem peste multe echipe din Europa, doar că ne trebuie puțin curaj. Au calitate, nu pot spune altceva, dar mi se pare că suntem peste ei. OK, înțeleg că e Elveția, dar România e peste", a declarat Ianis Stoica, după meci.

Ianis Stoica a dat tot din casă

Mai mult, mijlocașul lui Hermannstadt a cerut să fie mai respectat. Şi nu de către suporteri, ci de către analiști și oamenii de fotbal. De asemenea, a spus că ar trebui să se vorbească mai mult despre el. Şi pentru că nu a avut vreo reținere, Stoica a dat tot din casă despre perioada U Cluj şi despre scandalul de la plecare.

„Daniel Pancu? Tensiunea își spune cuvântul. Și eu am fost foarte tensionat înainte de meci, a fost cel mai important meci pentru mine. Vin și de la o echipă de play-out, consider că după această calificare ar trebui să fiu un pic mai respectat. Nu e ușor ca de la o echipă de play-out să te impui la U21 și să joci cu astfel de adversari. Consider că trebuie să fiu mai respectat și să se vorbească un pic mai mult și despre mine. Mă simt bine, sunt respectat la Sibiu, dar când va veni momentul voi pleca. Afară, nu mai vreau în țară.

Am făcut alegeri… și când am plecat de la U Cluj s-a vorbit, că nu știu ce… Ca să zic acum adevărul, am fost scos din echipă în cantonament. Nu am fost absolut deloc respectat și de asta am plecat de la U Cluj. Nu vreau să arunc cu noroi, s-a aruncat mult în mine. Am vrut să vorbesc despre asta, a fost o alegere înțeleaptă și mă simt foarte bine la Sibiu. Dar acum simțeam că e momentul să vorbesc și despre mine un pic. Consider că trebuie să mi se dea mai multă încredere”, a continuat șeptarul naționalei U21.

