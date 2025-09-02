Jose Mourinho, ironie fabuloasă la adresa lui Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Jose Mourinho, ironie fabuloasă la adresa lui Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj

Alex Ioniță Publicat: 2 septembrie 2025, 22:16

Colaj: Profimedia

Jose Mourinho a oferit un interviu în care l-a ironizat pe Kurt Zouma, jucător care a semnat cu CFR Cluj. „The Special One” a uimit pe toată lumea, cu replica sa.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 2 septembrie, potrivit fanatik.ro.. Jucătorul cotat la suma de 10 milioane de euro are o înțelegere valabilă pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane, cu echipa din Gruia.

Cum l-a ironizat Jose Mourinho pe Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj

În cadrul unui interviu, Jose Mourinho a fost întrebat dacă preferă câinii sau pisicile. Tehnicianul a uimit apoi pe toată lumea, ironizându-l pe Kurt Zouma:

“(n.r. Preferi câinii sau pisicile?) Câinii! Dar nu am nicio problemă cu pisicile, nu sunt Kurt Zouma!”, spunea Jose Mourinho, în cadrul unui interviu, citat de Daily Mail.

Jose Mourinho a făcut referire la un incident în care a fost implicat Zouma. Mai exact, în februarie 2022, fundașul a fost surprins, într-un videoclip, în timp ce lovea și arunca o pisică.

Autoritățile s-au autosesizat la momentul respectiv, iar fostul jucător de la Chelsea și West Ham a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, Zouma a fost amendat cu 250.000 de lire sterline și a primit interdicția de a deține pisici timp de 5 ani.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj

Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Câștigătorul de UEFA Champions League în 2021, alături de Chelsea, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa lui Neluțu Varga.

CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, va ajunge sub comanda lui Andrea Mandorlini.

Cifrele lui Kurt Zouma:

  • Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
  • Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
  • Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
  • Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
  • West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
  • Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol
