Jose Mourinho, ironie fabuloasă la adresa lui Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj - Antena Sport

Jose Mourinho a oferit un interviu în care l-a ironizat pe Kurt Zouma, jucător care a semnat cu CFR Cluj. „The Special One” a uimit pe toată lumea, cu replica sa.
Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 2 septembrie, potrivit fanatik.ro.. Jucătorul cotat la suma de 10 milioane de euro are o înțelegere valabilă pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane, cu echipa din Gruia.
Cum l-a ironizat Jose Mourinho pe Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj
În cadrul unui interviu, Jose Mourinho a fost întrebat dacă preferă câinii sau pisicile. Tehnicianul a uimit apoi pe toată lumea, ironizându-l pe Kurt Zouma:
“(n.r. Preferi câinii sau pisicile?) Câinii! Dar nu am nicio problemă cu pisicile, nu sunt Kurt Zouma!”, spunea Jose Mourinho, în cadrul unui interviu, citat de Daily Mail.
Jose Mourinho a făcut referire la un incident în care a fost implicat Zouma. Mai exact, în februarie 2022, fundașul a fost surprins, într-un videoclip, în timp ce lovea și arunca o pisică.
Autoritățile s-au autosesizat la momentul respectiv, iar fostul jucător de la Chelsea și West Ham a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, Zouma a fost amendat cu 250.000 de lire sterline și a primit interdicția de a deține pisici timp de 5 ani.
Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj
Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Câștigătorul de UEFA Champions League în 2021, alături de Chelsea, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa lui Neluțu Varga.
CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, va ajunge sub comanda lui Andrea Mandorlini.