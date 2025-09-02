Jose Mourinho, ironie fabuloasă la adresa lui Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj - Antena Sport

Jose Mourinho a oferit un interviu în care l-a ironizat pe Kurt Zouma, jucător care a semnat cu CFR Cluj. „The Special One” a uimit pe toată lumea, cu replica sa.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 2 septembrie, potrivit fanatik.ro.. Jucătorul cotat la suma de 10 milioane de euro are o înțelegere valabilă pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane, cu echipa din Gruia.

Cum l-a ironizat Jose Mourinho pe Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj

În cadrul unui interviu, Jose Mourinho a fost întrebat dacă preferă câinii sau pisicile. Tehnicianul a uimit apoi pe toată lumea, ironizându-l pe Kurt Zouma:

“(n.r. Preferi câinii sau pisicile?) Câinii! Dar nu am nicio problemă cu pisicile, nu sunt Kurt Zouma!”, spunea Jose Mourinho, în cadrul unui interviu, citat de Daily Mail.

Jose Mourinho a făcut referire la un incident în care a fost implicat Zouma. Mai exact, în februarie 2022, fundașul a fost surprins, într-un videoclip, în timp ce lovea și arunca o pisică.