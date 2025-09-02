Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce contract are câștigătorul de Champions League - Antena Sport

Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Câștigătorul de UEFA Champions League în 2021, alături de Chelsea, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa lui Neluțu Varga.
CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, va ajunge sub comanda lui Andrea Mandorlini.
Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj
Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, contractul lui Zouma este valabil pe o perioadă de două sezoane, cu opțiunea de prelungire pe încă două stagiuni. Fundașul urmează să fie prezentat oficial în perioada următoare.
Cifrele lui Kurt Zouma:
- Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
- Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
- Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
- Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
- West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
- Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol
Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că este interesat de un fundaş care evoluează la rivala CFR Cluj. După ce a apărut informaţia că există un interes al campioanei României pentru Mario Tudose, jucător care este deţinut atât de FC Argeş, cât şi de Benfica, se pare că patronul roş-albaştrilor are alte ţinte.
Dacă Becali a confirmat că Mihai Stoica este cel în măsură să vorbească despre Mario Tudose, cei doi discutând deja. Cu taote acestea, Becali vrea un jucător cu experienţă pentru postul de fundaş central.
Gigi Becali vrea să se bazeze în cupele europene pe Leo Bolgado, jucătorul celor de la CFR Cluj. Chiar dacă nu îl consideră extraordinar, Becali apreciază jocul de cap al fundaşului din Gruia. De asemenea, el i-a analizat şi pe Joyskim Dawa şi Siyabonga Ngezana, alţi doi fundaşi centrali din echipa campioanei României:
“(n.r. Despre interesul pentru Mario Tudose de la FC Argeș) Eu habar nu am, Meme a vorbit cu el. Eu nu știu, nu îl cunosc pe Tudose, Meme îl cunoaște, nu îl știu cine e, nu l-am văzut niciodată. Nu pot să spun asta, vreau un fundaș central cu experiență, un fundaș central pentru cupele europene.