Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce contract are câștigătorul de Champions League - Antena Sport

Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Câștigătorul de UEFA Champions League în 2021, alături de Chelsea, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa lui Neluțu Varga.

CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, va ajunge sub comanda lui Andrea Mandorlini.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, contractul lui Zouma este valabil pe o perioadă de două sezoane, cu opțiunea de prelungire pe încă două stagiuni. Fundașul urmează să fie prezentat oficial în perioada următoare.

Cifrele lui Kurt Zouma:

Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.

Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).

Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.

Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.

West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)

Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol

