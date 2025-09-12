Jose Mourinho s-ar putea întoarce în Premier League, după patru ani. Echipa care îl vrea pe bancă - Antena Sport

Jose Mourinho s-ar putea întoarce în Premier League, după o pauză de patru ani. “The Special One” a rămas liber de contract, după ce a fost demis de Fenerbahce, ca urmare a ratării calificării în grupa de Champions League.

Jose Mourinho e dorit pe banca celor de la West Ham, echipă care a avut un start modest în noul sezon de Premier League.

Graham Potter ar fi aproape de o plecare de pe banca “ciocănarilor”, după ce a bifat trei înfrângeri în primele patru meciuri ale sezonului. West Ham a piedut cu 0-3 cu Sunderland şi cu 1-5 cu Chelsea, fiind şi eliminată din EFL Cup de Wolves. În ultima etapă, londonezii au învins-o pe Nottingham Forest, scor 3-0.

Mike Brown, un fost scoter de la West Ham, s-a declarat convins de faptul că Jose Mourinho vrea să se întoarcă la Londra. Acesta a subliniat că sunt şanse mari să o preia pe West Ham, dacă Graham Potter va fi demis.

“Jose Mourinho va dori postul de la West Ham. Vrea să se întoarcă la Londra, ştiu că încă are o casă acolo şi îi place să locuiască în oraş, aşa că dacă apare un post care i-ar permite să se întoarcă, desigur că va fi interesat. Cred că West Ham este clubul care se remarcă pe acea listă şi este ceva care s-ar putea întâmpla”, a declarat Mike Brown despre posibila venire a lui Jose Mourinho la West Ham, conform footballinsider247.com.