Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu jucătorul de la FCSB: "E prima oară când spun asta" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu jucătorul de la FCSB: "E prima oară când spun asta"

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu jucătorul de la FCSB: "E prima oară când spun asta"

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu jucătorul de la FCSB: “E prima oară când spun asta”

Dan Roșu Publicat: 14 decembrie 2025, 12:26

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu jucătorul de la FCSB: E prima oară când spun asta

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta

Gigi Becali a avut aproape numai motive de bucurie după FCSB – Feyenoord 4-3, un meci nebun decis în ultimele secunde după reuşita căpitanului Florin Tănase.

Dacă majoritatea fotbaliştilor de la FCSB şi-au dat viaţa pe teren, Gigi Becali nu crede acelaşi lucru despre Octavian Popescu (22 de ani), care a început meciul titular, fiind schimbat la pauză. Finanţatorul susţine chiar şi că Popescu e “sfătuit” să joace prost la FCSB, pentru a putea pleca liber de contract cât mai rapid.

Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu

“Da! Nu mi-a plăcut de George, cu care jucam în 10, și Baba, cu care jucau ei în 12. Baba, când avea mingea, le dădea mingea lor, el era la ei. Nu mai ai ce să-i faci lui Tavi Popescu. E prima dată când spun. Dacă nici în meciuri din astea nu dai totul… nu zic să fii ce ai fost, dar măcar aleargă, bagă și tu puțin piciorul, că ești băiat tânăr.

Nu-i dau drumul să plece pentru că poate-l învață cineva să facă așa (n.r. – ca să-l lase liber). Mai bine nu-i mai dau. Lasă, bă, că te țin aici până la final. Dacă nu joacă, ce să-i fac? Îl țin acolo. Apoi se învață toți că dacă nu mai joacă îi las liberi. Nu mai joci, te țin aici. Mai mult te țin dacă nu joci!”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Tavi Popescu e cotat la 1.4 milioane de euro, dar are parte de încă un sezon slab la FCSB: a adunat 22 de meciuri în toate competiţiile, dar nu şi-a trecut în cont decât două pase decisive.

