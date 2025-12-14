Dinamo Kiev s-a săturat de Vladislav Blănuță. Verdictul unui fost mare atacant rus: "Nu știe unde să-l trimită" - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo Kiev s-a săturat de Vladislav Blănuță. Verdictul unui fost mare atacant rus: “Nu știe unde să-l trimită”

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 12:46

Dinamo Kiev s-a săturat de Vladislav Blănuță. Verdictul unui fost mare atacant rus: Nu știe unde să-l trimită

Vladislav Blănuţă, în tricoul lui Dinamo Kiev - Profimedia Images

Viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev este unul incert, în contextul în care atacantul nu a mai fost folosit de echipa din Ucraina de pe data de 9 noiembrie. Cu Dinamo București pe urmele sale, jucătorul de 23 de ani este dat cu șanse mici să mai continue la alb-albaștri de către unul dintre cele mai mari nume din fotbalul ex-sovietic, Oleg Salenko.

Perioada petrecută până acum de Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a fost una plină de dificultăți. Încă de dinainte să joace primul meci la echipă, atacantul a intrat în vizorul fanilor, care au descoperit postări pro-ruse distribuite de el. Ulterior, aceștia l-au amenințat cu moartea, l-au huiduit copios la primul meci și au dat alte semne că nu îl vor pe jucătorul adus pe 2 milioane de euro de la FCU Craiova.

Salenko nu îl mai vede pe Blănuță la Dinamo Kiev

Pe lângă problemele cu ultrașii, Blănuță nu a performat nici pe plan sportiv la echipa din capitala Ucrainei, marcând un singur gol în 10 meciuri, contra celor de la Zrinjski Mostar. Meciul respectiv a fost penultimul în care internaționalul român a evoluat în tricoul alb-albaștrilor, pentru că după a devenit rezervă neutilizată.

Deși patronul clubului, Igor Surkis, a negat în toamnă că Blănuță ar putea pleca în iarnă, situația s-ar putea schimba, ținând cont că fotbalistul de 23 de ani este curtat de Dinamo București, iar ucrainenii și-ar putea recupera o parte din banii dați.

În plus, Oleg Salenko, cel care deține titlul de golgheter al Mondialului din 1994 alături de Hristo Stoichkov (6 goluri), a vorbit într-un interviu pentru meta.ua despre român și a spus următoarele: “Dinamo Kiev a găsit un vârf, însă acum nu știe unde să-l trimită“. Declarația făcută de fostul mare atacant e semnul clar că Blănuță nu mai are loc la Dinamo Kiev.

În perioada în care Blănuță nu a mai evoluat deloc pentru Dinamo Kiev, ucrainenii și-au schimbat și antrenorul, Oleksandr Shovkovskyi fiind înlocuit cu Igor Kostyuk, venit de la echipa U-19. Noul tehnician a pregătit-o deja pe trupa românului în trei meciuri, iar Blănuță nu a primit nici din partea lui vreo șansă.

