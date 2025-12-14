Hermannstadt - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut "de foc" pentru Dorinel Munteanu - Antena Sport

Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară în partida care reprezintă debutul lui Dorinel Munteanu pe banca noii sale echipe. “Neamțul” va avea parte de un meci dificil, deoarece întâlnește o echipă rănită care a pierdut momentan șansa de a se califica în fazele eliminatorii Conference League.

Cele două formații închid ziua de duminică din Liga 1 în care se vor mai disputa alte două partide aferente etapei a 20-a, respectiv Petrolul – “U” Cluj și Dinamo – Metaloglobus. Partida Hermannstadt – Craiova va avea loc la Sibiu astăzi de la ora 20:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30)

Hermannstadt se află într-un moment critic, având doar 12 puncte după 19 etape. Cu Marius Măldărășanu plecat în urma situației de la club, conducerea a reușit să îl aducă pe Dorinel Munteanu, care e pregătit să o salveze pe penultima clasată de la retrogradare. În ultimul meci din campionat, Hermannstadt a pierdut categoric cu “U” Cluj, scor 0-3.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe poziția a patra, cu 34 de puncte adunate. O victorie le-ar asigura oltenilor o apropiere la doar două puncte de liderul Rapid, care s-a încurcat aseară cu Oțelul, scor 0-2.

Alb-albaștrii vin însă după o înfrângere suferită pe final în Conference League cu Sparta Praga. În cazul în care Universitatea Craiova ar fi scos măcar un punct din meciul respectiv, ar fi fost calificată în fazele eliminatorii Conference League, iar acum va trebui să se lupte pentru acest lucru în ultima rundă, când o întâlnește pe AEK Atena.