Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hermannstadt - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut "de foc" pentru Dorinel Munteanu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu

Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 13:11

Comentarii
Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut de foc pentru Dorinel Munteanu

Steven Nsimba, în Universitatea Craiova - Hermannstadt / Sport Pictures

Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară în partida care reprezintă debutul lui Dorinel Munteanu pe banca noii sale echipe. “Neamțul” va avea parte de un meci dificil, deoarece întâlnește o echipă rănită care a pierdut momentan șansa de a se califica în fazele eliminatorii Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două formații închid ziua de duminică din Liga 1 în care se vor mai disputa alte două partide aferente etapei a 20-a, respectiv Petrolul – “U” Cluj și Dinamo – Metaloglobus. Partida Hermannstadt – Craiova va avea loc la Sibiu astăzi de la ora 20:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30)

Hermannstadt se află într-un moment critic, având doar 12 puncte după 19 etape. Cu Marius Măldărășanu plecat în urma situației de la club, conducerea a reușit să îl aducă pe Dorinel Munteanu, care e pregătit să o salveze pe penultima clasată de la retrogradare. În ultimul meci din campionat, Hermannstadt a pierdut categoric cu “U” Cluj, scor 0-3.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe poziția a patra, cu 34 de puncte adunate. O victorie le-ar asigura oltenilor o apropiere la doar două puncte de liderul Rapid, care s-a încurcat aseară cu Oțelul, scor 0-2.

Alb-albaștrii vin însă după o înfrângere suferită pe final în Conference League cu Sparta Praga. În cazul în care Universitatea Craiova ar fi scos măcar un punct din meciul respectiv, ar fi fost calificată în fazele eliminatorii Conference League, iar acum va trebui să se lupte pentru acest lucru în ultima rundă, când o întâlnește pe AEK Atena.

Reclamă
Reclamă

În meciul tur din sezonul regular, Universitatea Craiova s-a impus la limită pe Ion Oblemenco, scor 1-0, grație unei reușite a lui Oleksandr Romanchuk.

Echipele probabile la Hermannstadt – Universitatea Craiova

Hermannstadt (3-4-3): Căbuz – Karo, I. Stoica, Issah – Antwi, D. Albu, Biceanu, Stancu – Chițu, Gjorgjievski, Neguț

Universitatea Craiova (3-4-1-2): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Mogoș – Stevanovic, Anzor, D. Matei, Bancu – Cicâldău – Nsimba, Baiaram

Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și SibiuIgnatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Observator
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
Fanatik.ro
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
13:56
Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: “Vorbărie multă, sărăcia omului”
13:51
Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! “Nerazzurrii” pot realiza o reuniune de senzație
13:18
LIVE VIDEOFinalele WTT Finals 2025 sunt azi, în AntenaPLAY. Wang Manyu – Kuai Man e acum
12:54
Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028
12:46
Dinamo Kiev s-a săturat de Vladislav Blănuță. Verdictul unui fost mare atacant rus: “Nu știe unde să-l trimită”
12:26
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu jucătorul de la FCSB: “E prima oară când spun asta”
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 3 Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 4 Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat 5 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 6 Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”