A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: "Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin" - Antena Sport

A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin”

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 9:04

Xabi Alonso, pe banca lui Real Madrid/ Profimedia

Alvaro Benito ştie care e marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid. Fostul jucător al “galacticilor” este de părere că antrenorul spaniol nu a reuşit să-şi implementeze toate ideile, în timpul mandatului său la trupa de pe Bernabeu.

Real Madrid a anunţat că Xabi Alonso nu va mai continua pe banca echipei, la o zi după eşecul cu Barcelona, scor 2-3, din finala Supercupei Spaniei. Alvaro Arbeloa este noul antrenor al “galacticilor”.

Marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de la Real Madrid

Alvaro Benito, expert la marca.com, a analizat demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid. Fostul jucător s-a declarat convins de faptul că niciun antrenor nu este pe deplin susţinut de conducere, dacă nu obţine victorii.

Benito a mai declarat că Alonso regretă faptul că nu şi-a impus propriul stil de joc la Real Madrid, în jumătatea de an petrecută pe banca “galacticilor”.

“Niciun antrenor nu este susţinut pe deplin, niciunul nu e sigur de poziţia lui, dacă nu câştigă. Trebuie însă să ‘mori’ cu ideile tale şi să încerci să le implementezi, pentru că la sfârşit, te vor arunca, şi dacă vor face asta, măcar să o facă după ce-ţi exprimi ideile. Singurul lucru care îl salvează pe antrenor sunt victoriile, dacă nu câştigi, eşti dat afară. Nu contează ce îţi spune conducerea, dacă are încredere în tine sau nu.

Sunt sigur că Xabi Alonso va regreta faptul că nu a încercat să-şi exprime ideile proprii până în ultima clipă, trecând peste altcineva“, a declarat Alvaro Benito, conform marca.com.

Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso

Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de Real Madrid. Mutarea a fost una surprinzătoare inclusiv pentru jucătorii Realului, care ar fi aflat de decizia lui Florentino Perez (78 de ani) din presă.

Plecarea lui Xabi Alonso e una costisitoare pentru Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a achitat 15 milioane de euro numai pentru a-l aduce pe Santiago Bernabeu, aceasta fiind clauza de reziliere pe care spaniolul o avea la Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso avea un salariu stagional de 8-9 milioane de euro, iar despărţirea de spaniol ar costa-o pe Real Madrid alte 15 milioane de euro, pe lângă cele 15 deja plătite pentru a-l aduce în Spania.

„Xabi Alonso câștiga aproximativ 8-9 milioane de euro pe stagiune, ceea ce înseamnă că rezilierea contractului ar costa în jur de 15 milioane de euro”, a dezvăluit publicaţia germană Kicker.

