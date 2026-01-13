A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: "Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin" - Antena Sport

Alvaro Benito ştie care e marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid. Fostul jucător al “galacticilor” este de părere că antrenorul spaniol nu a reuşit să-şi implementeze toate ideile, în timpul mandatului său la trupa de pe Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a anunţat că Xabi Alonso nu va mai continua pe banca echipei, la o zi după eşecul cu Barcelona, scor 2-3, din finala Supercupei Spaniei. Alvaro Arbeloa este noul antrenor al “galacticilor”.

Marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de la Real Madrid

Alvaro Benito, expert la marca.com, a analizat demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid. Fostul jucător s-a declarat convins de faptul că niciun antrenor nu este pe deplin susţinut de conducere, dacă nu obţine victorii.

Benito a mai declarat că Alonso regretă faptul că nu şi-a impus propriul stil de joc la Real Madrid, în jumătatea de an petrecută pe banca “galacticilor”.

“Niciun antrenor nu este susţinut pe deplin, niciunul nu e sigur de poziţia lui, dacă nu câştigă. Trebuie însă să ‘mori’ cu ideile tale şi să încerci să le implementezi, pentru că la sfârşit, te vor arunca, şi dacă vor face asta, măcar să o facă după ce-ţi exprimi ideile. Singurul lucru care îl salvează pe antrenor sunt victoriile, dacă nu câştigi, eşti dat afară. Nu contează ce îţi spune conducerea, dacă are încredere în tine sau nu.