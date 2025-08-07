Andrei Raţiu a "explodat" la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League - Antena Sport

Andrei Raţiu (27 de ani) a “explodat” la Rayo Vallecano, după decizia luată de oficialii clubului. Preşedintele clubului din La Liga a refuzat o ofertă uriaşă pentru transferul internaţionalului român.
Fundaşul naţionalei României a fost dorit în Premier League, în această vară, după evoluţiile solide din sezonul trecut. Echipa care îl dorea pe Raţiu era dispusă să ofere suma de 18 milioane de euro în schimbul lui.
Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano | Ofertă de 18 milioane de euro, refuzată
Conform spaniolilor de la marca.com, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta primită pentru Andrei Raţiu. Preşedintele echipei madrilene a cerut suma de 25 de milioane de euro în schimbul internaţionalului român, sumă care reprezintă clauza sa de reziliere.
Andrei Raţiu nu a înţeles decizia preşedintele Martin Presa, de a nu-l lăsa să prindă transferul carierei, în Premier League. Spaniolii menţionează că sunt tensiuni uriaşe la Rayo Vallecano: “Cazul lui Raţiu a explodat în Vallecas”, au titrat aceştia.
“Jucătorul e rănit şi dezamăgit de atitudinea clubului. Pentru el, oferta reprezenta o oportunitate importantă. I-ar fi schimbat viaţa şi cariera. Jucătorul înţelege că oferta era una consistentă şi suficient de puternică pentru a fi acceptată. Ar fi însemnat o mărire de salariu exponenţială şi o nouă provocare, în cel mai competitiv campionat din lume”, au mai transmis spaniolii citaţi anterior.
Totodată, Rayo Vallecano a mai refuzat alte două oferte pentru transferul lui Andrei Raţiu, în această perioadă de mercato. Wolfsburg ar fi oferit o suma cuprinsă între 10 şi 12 milioane de euro, în timp ce Girona era dispusă să achite mai puţin, în jur de 8 milioane de euro.
Rayo Vallecano cere suma de 25 de milioane de euro în schimbul lui Andrei Raţiu ţinând cont şi de faptul că Villarreal, fosta lui echipă, deţine 50% dintr-un viitor transfer al românului. Echipa madrileană l-a transferat pe acesta de la Huesca în vara lui 2023, în schimbul sumei de jumătate de milion de euro.
Andrei Raţiu a fost dorit şi în Bundesliga
Andrei Raţiu a fost unul dintre jucătorii români care s-a aflat în centrul atenţiei în ultimul an atât prin prisma evoluţiilor sale, dar şi a tuturor zvonurilor legate de un eventual transfer. Jurnaliştii de la Marca au anunţat că Rayo Vallecano a primit o ofertă între 10 şi 12 milioane de euro de la Wolfsburg.