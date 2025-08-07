Andrei Raţiu a "explodat" la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League - Antena Sport

Andrei Raţiu (27 de ani) a “explodat” la Rayo Vallecano, după decizia luată de oficialii clubului. Preşedintele clubului din La Liga a refuzat o ofertă uriaşă pentru transferul internaţionalului român.

Fundaşul naţionalei României a fost dorit în Premier League, în această vară, după evoluţiile solide din sezonul trecut. Echipa care îl dorea pe Raţiu era dispusă să ofere suma de 18 milioane de euro în schimbul lui.

Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano | Ofertă de 18 milioane de euro, refuzată

Conform spaniolilor de la marca.com, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta primită pentru Andrei Raţiu. Preşedintele echipei madrilene a cerut suma de 25 de milioane de euro în schimbul internaţionalului român, sumă care reprezintă clauza sa de reziliere.

Andrei Raţiu nu a înţeles decizia preşedintele Martin Presa, de a nu-l lăsa să prindă transferul carierei, în Premier League. Spaniolii menţionează că sunt tensiuni uriaşe la Rayo Vallecano: “Cazul lui Raţiu a explodat în Vallecas”, au titrat aceştia.

“Jucătorul e rănit şi dezamăgit de atitudinea clubului. Pentru el, oferta reprezenta o oportunitate importantă. I-ar fi schimbat viaţa şi cariera. Jucătorul înţelege că oferta era una consistentă şi suficient de puternică pentru a fi acceptată. Ar fi însemnat o mărire de salariu exponenţială şi o nouă provocare, în cel mai competitiv campionat din lume”, au mai transmis spaniolii citaţi anterior.