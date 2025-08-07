Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Raţiu a "explodat" la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League

Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League

Publicat: 7 august 2025, 16:37

Comentarii
Andrei Raţiu a explodat la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League

Andrei Raţiu, la Rayo Vallecano/ Profimedia

Andrei Raţiu (27 de ani) a “explodat” la Rayo Vallecano, după decizia luată de oficialii clubului. Preşedintele clubului din La Liga a refuzat o ofertă uriaşă pentru transferul internaţionalului român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul naţionalei României a fost dorit în Premier League, în această vară, după evoluţiile solide din sezonul trecut. Echipa care îl dorea pe Raţiu era dispusă să ofere suma de 18 milioane de euro în schimbul lui.

Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano | Ofertă de 18 milioane de euro, refuzată

Conform spaniolilor de la marca.com, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta primită pentru Andrei Raţiu. Preşedintele echipei madrilene a cerut suma de 25 de milioane de euro în schimbul internaţionalului român, sumă care reprezintă clauza sa de reziliere.

Andrei Raţiu nu a înţeles decizia preşedintele Martin Presa, de a nu-l lăsa să prindă transferul carierei, în Premier League. Spaniolii menţionează că sunt tensiuni uriaşe la Rayo Vallecano: “Cazul lui Raţiu a explodat în Vallecas”, au titrat aceştia.

“Jucătorul e rănit şi dezamăgit de atitudinea clubului. Pentru el, oferta reprezenta o oportunitate importantă. I-ar fi schimbat viaţa şi cariera. Jucătorul înţelege că oferta era una consistentă şi suficient de puternică pentru a fi acceptată. Ar fi însemnat o mărire de salariu exponenţială şi o nouă provocare, în cel mai competitiv campionat din lume”, au mai transmis spaniolii citaţi anterior.

Reclamă
Reclamă

Totodată, Rayo Vallecano a mai refuzat alte două oferte pentru transferul lui Andrei Raţiu, în această perioadă de mercato. Wolfsburg ar fi oferit o suma cuprinsă între 10 şi 12 milioane de euro, în timp ce Girona era dispusă să achite mai puţin, în jur de 8 milioane de euro.

Rayo Vallecano cere suma de 25 de milioane de euro în schimbul lui Andrei Raţiu ţinând cont şi de faptul că Villarreal, fosta lui echipă, deţine 50% dintr-un viitor transfer al românului. Echipa madrileană l-a transferat pe acesta de la Huesca în vara lui 2023, în schimbul sumei de jumătate de milion de euro.

Andrei Raţiu a fost dorit şi în Bundesliga

Andrei Raţiu a fost unul dintre jucătorii români care s-a aflat în centrul atenţiei în ultimul an atât prin prisma evoluţiilor sale, dar şi a tuturor zvonurilor legate de un eventual transfer. Jurnaliştii de la Marca au anunţat că Rayo Vallecano a primit o ofertă între 10 şi 12 milioane de euro de la Wolfsburg.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Reclamă

Potrivit jurnaliştilor din Spania, formaţia care a încheiat sezonul trecut din Germania pe locul 11 şi l-a dorit pe fotbalistul român. Presa a anunţat şi oferta pe care au înaintat-o cei din conducerea nemţilor, şi anume 10-12 milioane de euro, jumătate din clauza de reziliere pe care o are Raţiu la Rayo, conform marca.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Observator
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
17:31
Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord făcut cu Villarreal
16:53
Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar
16:51
OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă
16:44
Lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025! Anunţul oficial făcut de France Football
16:33
CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj
16:29
Sepsi poate pierde meciul din prima etapă la “masa verde”! Reacţia lui Ovidiu Burcă: “Este clar o greşeală undeva”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 5 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 6 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă