Andrei Rațiu, remarcat de un campion european, legendă la Villarreal: "E jucătorul nostru, așa îl simt" - Antena Sport

Marcos Senna, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria Villarrealului și component al generației Spaniei care a câștigat EURO 2008, a vorbit în cadrul unui interviu despre cei doi români care joacă în mod constant în La Liga, respectiv Andrei Rațiu și Ionuț Radu. Fostul închizător al “submarinului galben” i-a lăudat pe amândoi pentru prestațiile sale, iar despre fundașul dreapta a declarat că îl consideră parte din familia echipei.

Rațiu și Radu sunt doi dintre stranierii României care acumulează în mod constant la echipele lor de club, respectiv Rayo Vallecano și Celta Vigo. Senna a remarcat acest lucru și a vorbit de bine despre ambii, după care și-a exprimat dorința ca cei doi să ajute naționala să se califice la Campionatul Mondial.

Marcos Senna: “Îl știu de mic copil pe Rațiu”

Prezent la Sibiu, unde Villarreal și-a deschis prima sa academie de fotbal din România, Senna a acordat un interviu în care a abordat mai multe subiecte, cum ar fi “dubla” cu FCSB din optimile de finală ale Cupei UEFA. Inițial, meciul tur din Ghencea a fost amânat din cauza ninsorii abundente, după care ibericii s-au impus la general cu scorul de 2-0 (0-0 la București și 2-0 în Spania).

Printre altele, Senna a vorbit și despre românii care reprezintă țara în care La Liga, Rațiu și Radu. Fostul jucător nu a spus nimic despre Horațiu Moldovan, în contextul în care portarul a adunat până acum un singur meci în poarta lui Real Oviedo.

“Îl urmăresc pe Radu, face o treabă excelentă, iar prestațiile lui l-au recomandat pentru revenirea la echipa națională. Andrei Rațiu este jucătorul nostru, așa îl simt. Îl știu de mic copil și sunt foarte bun prieten cu reprezentantul lui.