Barcelona, victorie în derby-ul cu Villarreal. Raphinha și Yamal i-au dus pe catalani la patru puncte de Real - Antena Sport

Barcelona, victorie în derby-ul cu Villarreal. Raphinha și Yamal i-au dus pe catalani la patru puncte de Real

La Liga

Barcelona, victorie în derby-ul cu Villarreal. Raphinha și Yamal i-au dus pe catalani la patru puncte de Real

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 19:33

Barcelona, victorie în derby-ul cu Villarreal. Raphinha și Yamal i-au dus pe catalani la patru puncte de Real

Lamine Yamal, după un gol marcat pentru Barcelona / Profimedia

Barcelona a învins-o duminică în deplasare cu scorul de 2-0 pe Villarreal, în etapa a 17-a din La Liga.

În urma acestei victorii, formația lui Hansi Flick și-a consolidat poziția de lider în La Liga, distanțându-se din nou la patru puncte de rivala Real Madrid, care a câștigat sâmbătă seara cu Sevilla.

Barcelona, la a 8-a victorie la rând în campionat

Catalanii au marcat primul gol pe Estadio de la Ceramica din penalty prin Raphinha în minutul 12, iar gazdele au rămas în zece din minutul 39, când Renato Veiga a fost eliminat direct de arbitrul Javier Alberola Rojas.

Barcelona a dominat jocul şi în repriza secundă, iar Lamine Yamal a înscris pentru 2-0 în minutul 63, stabilind astfel scorul final. Victoria o duce pe Barcelona la cota 46 de puncte, lider în La Liga cu patru puncte în faţa Realului.

Villarreal rămâne cu 35 de puncte, pe locul 4, în spatele lui Atletico, care are 37 de puncte. ”Submarinul galben” mai are însă două restanţe de jucat.

Sursa: News.ro

