Lovitură pentru Barcelona! S-a accidentat la antrenament și va lipsi câteva luni de pe gazon - Antena Sport

Barcelona va juca duminică pe terenul celor de la Villarreal, una dintre revelațiile actualei ediții de campionat în Spania. Antrenorul Hansi Flick a primit însă o veste proastă la antrenamentul oficial de sâmbătă.
Acolo, unul dintre fundașii echipei, mai exact Andreas Christensen, a suferit o accidentare destul de gravă, care îl va scoate din circuit pentru câteva luni.
S-a accidentat Andreas Christensen. Cât va lipsi de pe gazon
Cu o zi înaintea partidei programate duminică, contra celor de la Villarreal, Hansi Flick a primit o veste proastă. Andreas Christensen a suferit o accidentare destul de gravă la antrenament și va lipsi o perioadă lungă de pe gazon.
Acesta a fost diagnosticat cu o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior, însă va scăpa de operație. El va urma un tratament conservator, dar asta nu înseamnă că va reveni rapid.
„Jucătorul primei echipe, Andreas Christensen, are o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng, ca urmare a unei răsuciri nefericite a genunchiului în timpul antrenamentului de sâmbătă.
Perioada de recuperare a jucătorului va depinde de evoluția sa”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
The first team player Andreas Christensen has a partial tear of the anterior cruciate ligament in his left knee as the result of an unfortunate twist of the knee in Saturday’s training session. After tests carried out on the player, a conservative course of treatment has been… pic.twitter.com/QdhnNbgyYU
— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2025
