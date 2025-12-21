Lovitură pentru Barcelona! S-a accidentat la antrenament și va lipsi câteva luni de pe gazon - Antena Sport

Barcelona va juca duminică pe terenul celor de la Villarreal, una dintre revelațiile actualei ediții de campionat în Spania. Antrenorul Hansi Flick a primit însă o veste proastă la antrenamentul oficial de sâmbătă.

Acolo, unul dintre fundașii echipei, mai exact Andreas Christensen, a suferit o accidentare destul de gravă, care îl va scoate din circuit pentru câteva luni.

S-a accidentat Andreas Christensen. Cât va lipsi de pe gazon

Cu o zi înaintea partidei programate duminică, contra celor de la Villarreal, Hansi Flick a primit o veste proastă. Andreas Christensen a suferit o accidentare destul de gravă la antrenament și va lipsi o perioadă lungă de pe gazon.

Acesta a fost diagnosticat cu o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior, însă va scăpa de operație. El va urma un tratament conservator, dar asta nu înseamnă că va reveni rapid.

„Jucătorul primei echipe, Andreas Christensen, are o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng, ca urmare a unei răsuciri nefericite a genunchiului în timpul antrenamentului de sâmbătă.