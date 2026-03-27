“Greşeală impardonabilă, copilărească” Un membru al Generaţiei de Aur nu l-a iertat pe Raţiu! Pe cine a remarcat

Generaţia de Aur, la un meci de la Mondialul american din 1994 / Profimedia Images

Gheorghe Mihali (60 de ani), care a fost cu Generaţia de Aur la Mondialul american din 1994, nu l-a menajat pe Andrei Raţiu (27 de ani), care nu a strâns în centru la singurul gol al meciului Turcia – România 1-0, marcat de Ferdi Kadioglu (26 de ani).

Mihali e de părere că greşeala comisă de Raţiu a fost “impardonabilă, copilărească”. Mihali e de părere că lucrurile s-ar fi putut complica pentru turci dacă nu ar fi venit acel gol. El a avut şi câţiva remarcaţi din tabăra României: pe Mihăilă, Man, Bancu, Drăguşin şi Burcă, pe Ianis Hagi şi pe Bîrligea.

Gică Mihali: “Golul care a făcut diferența a fost după o greșeală impardonabilă”

“N-ai ce să le zici, că n-a fost gândită greșit (n.r: tactica), doar că a apărut acea greșeală copilărească în apărare. Meciul se putea duce spre un 0-0, poate spre prelungiri și, cine știe…

Adevărul este că ne-am speriat prea tare, am zis că sunt mai buni ca noi. I-am considerat pe toți Arda Guler, Yildiz, Calhanoglu, ori turcii n-au fost de speriat, deloc!

Golul care a făcut diferența și care a pecetluit finalul campaniei a fost după o greșeală impardonabilă la acest nivel. Să nu stai tu atent, să nu strângi pe ăla, să se termine tot… O să mai așteptăm patru ani, să vedem ce-o mai fi.