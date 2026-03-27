“Greşeală impardonabilă, copilărească” Un membru al Generaţiei de Aur nu l-a iertat pe Raţiu! Pe cine a remarcat

Gheorghe Mihali (60 de ani), care a fost cu Generaţia de Aur la Mondialul american din 1994, nu l-a menajat pe Andrei Raţiu (27 de ani), care nu a strâns în centru la singurul gol al meciului Turcia – România 1-0, marcat de Ferdi Kadioglu (26 de ani).
Mihali e de părere că greşeala comisă de Raţiu a fost “impardonabilă, copilărească”. Mihali e de părere că lucrurile s-ar fi putut complica pentru turci dacă nu ar fi venit acel gol. El a avut şi câţiva remarcaţi din tabăra României: pe Mihăilă, Man, Bancu, Drăguşin şi Burcă, pe Ianis Hagi şi pe Bîrligea.
Gică Mihali: “Golul care a făcut diferența a fost după o greșeală impardonabilă”
“N-ai ce să le zici, că n-a fost gândită greșit (n.r: tactica), doar că a apărut acea greșeală copilărească în apărare. Meciul se putea duce spre un 0-0, poate spre prelungiri și, cine știe…
Adevărul este că ne-am speriat prea tare, am zis că sunt mai buni ca noi. I-am considerat pe toți Arda Guler, Yildiz, Calhanoglu, ori turcii n-au fost de speriat, deloc!
Golul care a făcut diferența și care a pecetluit finalul campaniei a fost după o greșeală impardonabilă la acest nivel. Să nu stai tu atent, să nu strângi pe ăla, să se termine tot… O să mai așteptăm patru ani, să vedem ce-o mai fi.
Mi-au plăcut unii jucători, tactic, au arătat bine: Mihăilă, Man, Bancu, fundașii centrali, Bîrligea în față, disciplinat, Ianis, care a fost criticat, dar gândiți-vă că a fost singurul periculos cu două ocazii în careu”, a declarat Gică Mihali pentru gsp.ro.
Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.
