"Greşeală impardonabilă, copilărească" Un membru al Generaţiei de Aur nu l-a iertat pe Raţiu! Pe cine a remarcat

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 18:00

Generaţia de Aur, la un meci de la Mondialul american din 1994 / Profimedia Images

Gheorghe Mihali (60 de ani), care a fost cu Generaţia de Aur la Mondialul american din 1994, nu l-a menajat pe Andrei Raţiu (27 de ani), care nu a strâns în centru la singurul gol al meciului Turcia – România 1-0, marcat de Ferdi Kadioglu (26 de ani).

Mihali e de părere că greşeala comisă de Raţiu a fost “impardonabilă, copilărească”. Mihali e de părere că lucrurile s-ar fi putut complica pentru turci dacă nu ar fi venit acel gol. El a avut şi câţiva remarcaţi din tabăra României: pe Mihăilă, Man, Bancu, Drăguşin şi Burcă, pe Ianis Hagi şi pe Bîrligea.

Gică Mihali: “Golul care a făcut diferența a fost după o greșeală impardonabilă”

“N-ai ce să le zici, că n-a fost gândită greșit (n.r: tactica), doar că a apărut acea greșeală copilărească în apărare. Meciul se putea duce spre un 0-0, poate spre prelungiri și, cine știe…

Adevărul este că ne-am speriat prea tare, am zis că sunt mai buni ca noi. I-am considerat pe toți Arda Guler, Yildiz, Calhanoglu, ori turcii n-au fost de speriat, deloc!

Golul care a făcut diferența și care a pecetluit finalul campaniei a fost după o greșeală impardonabilă la acest nivel. Să nu stai tu atent, să nu strângi pe ăla, să se termine tot… O să mai așteptăm patru ani, să vedem ce-o mai fi.

Mi-au plăcut unii jucători, tactic, au arătat bine: Mihăilă, Man, Bancu, fundașii centrali, Bîrligea în față, disciplinat, Ianis, care a fost criticat, dar gândiți-vă că a fost singurul periculos cu două ocazii în careu”, a declarat Gică Mihali pentru gsp.ro.

Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

