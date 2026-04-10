Anunț uriaș făcut de presa din Franța! Nume neașteptat pentru banca lui Real Madrid

Toate sursele indică o despărțire iminentă la vară între Real Madrid și Alvaro Arbeloa, mai ales în contextul în care titlul, respectiv UEFA Champions League, par ținte de neatins pentru gruparea madrilenă.

Jurnaliștii francezi au venit cu o variantă șoc de înlocuitor pentru acesta, mai ales că antrenorul va deveni liber de contract după Campionatul Mondial din această vară.

Didier Deschamps, variantă de înlocuitor pentru Alvaro Arbeloa

Real Madrid are în plan aducerea unui nou antrenor de la finalul acestui sezon, echipa fiind aproape eliminată din UEFA Champions League și la șapte puncte în spatele Barcelonei în La Liga.

Alvaro Arbeloa va pleca mai mult ca sigur la finalul stagiunii, iar Florentino Perez are deja mai multe variante de înlocuitor, una fiind cu adevărat neașteptată.

Potrivit lui Fabrice Hawkins, jurnalist RMC Sport, Didier Deschamps este unul dintre favoriții pentru banca „los blancos”. Este deja cunoscut faptul că tehnicianul din Hexagon va părăsi naționala Franței, după Campionatul Mondial din această vară.