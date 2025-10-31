Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou - Antena Sport

FC Barcelona va reveni pe legendarul său stadion, Camp Nou, pe data de 7 noiembrie pentru un antrenament deschis publicului, la mai bine de doi ani de la debutul lucrărilor de renovare, a anunțat, vineri, clubul catalan, citat de AFP.
“Prima echipă masculină de fotbal a FC Barcelona va reveni oficial pe Spotify Camp Nou pe 7 noiembrie, pentru a efectua un antrenament deschis suporterilor blaugrana“, a scris Barca în comunicatul său.
Câți oameni sunt așteptați la antrenamentul Barcelonei
Această inițiativă va servi “drept test operațional” campioanei en-titre a Spaniei în vederea unei redeschideri parțiale, deja amânată de mai multe ori, până la finalul anului 2025. Prețul de intrare a fost fixat la 5 euro pentru abonați și la 10 euro pentru marele public, iar toate beneficiile vor fi vărsate proiectului asociativ “Pulseras Blaugranas”, pentru sănătatea mentală a copiilor și adolescenților spitalizați, a explicat clubul.
Aproximativ 23.000 de spectatori sunt așteptați, conform permisului acordat de primăria Barcelonei, care fixează un total de 27.000 spectatori, ceea ce a determinat clubul să continue să joace pe stadionul Montjuic în așteptarea momentului când va putea reveni pe Camp Nou, în fața a 45.000 de persoane, pentru început.
🏟️ El primer equipo de fútbol masculino vuelve al Spotify Camp Nou con un entrenamiento a puertas abiertas
🔗 Todos los detalles: https://t.co/XYTm5KabfC pic.twitter.com/sK8UqeKQhe
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2025
FC Barcelona a estimat la 1,5 miliarde de euro costul renovării ample a stadionului Camp Nou, care va putea găzdui 105.000 de spectatori, un record european.
- Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”
- Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius
- Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola”
- Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială
- S-a „rupt” după Real Madrid – Barcelona! Cât va lipsi starul de pe gazon