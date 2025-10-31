Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou - Antena Sport

Închide meniul
Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou

La Liga

Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 15:53

Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou

Stadionul Camp Nou, în construcții / Profimedia

FC Barcelona va reveni pe legendarul său stadion, Camp Nou, pe data de 7 noiembrie pentru un antrenament deschis publicului, la mai bine de doi ani de la debutul lucrărilor de renovare, a anunțat, vineri, clubul catalan, citat de AFP.

Prima echipă masculină de fotbal a FC Barcelona va reveni oficial pe Spotify Camp Nou pe 7 noiembrie, pentru a efectua un antrenament deschis suporterilor blaugrana“, a scris Barca în comunicatul său.

Câți oameni sunt așteptați la antrenamentul Barcelonei

Această inițiativă va servi “drept test operațional” campioanei en-titre a Spaniei în vederea unei redeschideri parțiale, deja amânată de mai multe ori, până la finalul anului 2025. Prețul de intrare a fost fixat la 5 euro pentru abonați și la 10 euro pentru marele public, iar toate beneficiile vor fi vărsate proiectului asociativ “Pulseras Blaugranas”, pentru sănătatea mentală a copiilor și adolescenților spitalizați, a explicat clubul.

Aproximativ 23.000 de spectatori sunt așteptați, conform permisului acordat de primăria Barcelonei, care fixează un total de 27.000 spectatori, ceea ce a determinat clubul să continue să joace pe stadionul Montjuic în așteptarea momentului când va putea reveni pe Camp Nou, în fața a 45.000 de persoane, pentru început.

FC Barcelona a estimat la 1,5 miliarde de euro costul renovării ample a stadionului Camp Nou, care va putea găzdui 105.000 de spectatori, un record european.

Citește și:
15:43
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: "Să îşi vadă fiecare de treaba ei!" 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: "Mulţumită lui". A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: "Poate ar fi bine…" 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: "Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială" 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
