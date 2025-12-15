"Dacă e lăsat baltă..". Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso - Antena Sport

Xabi Alonso nu se află în cea mai bună ipostază la Real Madrid, unde a venit inițial “pe cai mari” în vară după plecarea de la Bayer Leverkusen. Acum, un oficial al nemților critică clubul din capitala Spaniei pentru modul în care gestionează situația în care se află tehnicianul de 44 de ani, care a fost asociat în ultima perioadă cu o demitere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Xabi Alonso se află pe “gheață subțire” la Real Madrid, unde a câștigat doar trei dintre ultimele nouă meciuri. După victoria de duminică seara cu Deportivo Alaves, antrenorul echipei “blanco” a luat o importantă gură de oxigen, după ce în urma eșecurilor cu Celta Vigo și Manchester City s-a scris despre cum conducerea clubului ar fi gata să îl dea afară.

Alonso e așteptat cu brațele deschise la Leverkusen

Situația în care se află Alonso la Real a fost analizată și de un oficial al echipei alături de care a scris istorie, Bayer Leverkusen. Fernando Carro, directorul general al formației din Bundesliga, a pus în paralel modul în care ei îl tratau pe Xabi în raport cu ce se întâmplă acum la conducerea “galacticilor”.

În plus, oficialul a dezvăluit că antrenorul basc are oricând un loc liber la Bayer dacă își dorește să se întoarcă, asemenea lui Florian Wirtz, plecat de la Liverpool în vară pe 125 de milioane de euro.

“Știm că e un antrenor cu un talent enorm, dar întâlnește un context dificil la Madrid. Dacă președintele spune că un antrenor e un rău necesar, dacă antrenorul e lăsat baltă și e cel care încasează criticile, atunci situața e foarte diferită de ce am experimentat noi la Leverkusen.