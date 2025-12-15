Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Dacă e lăsat baltă..". Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | “Dacă e lăsat baltă..”. Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso

“Dacă e lăsat baltă..”. Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso

Andrei Nicolae Publicat: 15 decembrie 2025, 18:30

Comentarii
Dacă e lăsat baltă... Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso

Xabi Alonso, în timpul unui meci / Profimedia

Xabi Alonso nu se află în cea mai bună ipostază la Real Madrid, unde a venit inițial “pe cai mari” în vară după plecarea de la Bayer Leverkusen. Acum, un oficial al nemților critică clubul din capitala Spaniei pentru modul în care gestionează situația în care se află tehnicianul de 44 de ani, care a fost asociat în ultima perioadă cu o demitere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Xabi Alonso se află pe “gheață subțire” la Real Madrid, unde a câștigat doar trei dintre ultimele nouă meciuri. După victoria de duminică seara cu Deportivo Alaves, antrenorul echipei “blanco” a luat o importantă gură de oxigen, după ce în urma eșecurilor cu Celta Vigo și Manchester City s-a scris despre cum conducerea clubului ar fi gata să îl dea afară.

Alonso e așteptat cu brațele deschise la Leverkusen

Situația în care se află Alonso la Real a fost analizată și de un oficial al echipei alături de care a scris istorie, Bayer Leverkusen. Fernando Carro, directorul general al formației din Bundesliga, a pus în paralel modul în care ei îl tratau pe Xabi în raport cu ce se întâmplă acum la conducerea “galacticilor”.

În plus, oficialul a dezvăluit că antrenorul basc are oricând un loc liber la Bayer dacă își dorește să se întoarcă, asemenea lui Florian Wirtz, plecat de la Liverpool în vară pe 125 de milioane de euro.

Știm că e un antrenor cu un talent enorm, dar întâlnește un context dificil la Madrid. Dacă președintele spune că un antrenor e un rău necesar, dacă antrenorul e lăsat baltă și e cel care încasează criticile, atunci situața e foarte diferită de ce am experimentat noi la Leverkusen.

Reclamă
Reclamă

Acolo, toți trăgeam în aceeași direcție și nu îl lăsam pe antrenor izolat. Ușa e deschisă (n.r. privind o revenire a lui Xabi Alonso și a lui Florin Wirtz), dacă amândoi vor să se întoarcă, pot să o facă oricând“, a spus oficialul din Bundesliga, potrivit marca.com.

La Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a câștigat titlul în 2024 în fața lui Bayern Munchen, Cupa Germaniei, iar în Europa League a fost oprită în finală de Atalanta. A fost un sezon în care trupa antrenată de actualul tehnician al Realului a pierdut un singur meci în toată stagiunea.

S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majoratS-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Observator
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
19:24
Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off. Echipele de start
19:23
Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul
19:21
Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea”
18:49
VIDEOCosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă
18:35
FotoFenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci
18:01
“Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!”. Un fost jucător al “câinilor”, încântat de echipa lui Kopic
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”