Andrei Raţiu, o nouă pasă de gol în La Liga! Reacţia spaniolilor de la Marca: "Era clar că trebuie să fie el" - Antena Sport

Andrei Raţiu, o nouă pasă de gol în La Liga! Reacţia spaniolilor de la Marca: “Era clar că trebuie să fie el”

Alex Masgras Publicat: 21 februarie 2026, 18:40

Andrei Raţiu, în timpul unui meci / Profimedia

Andrei Raţiu a oferit o nouă pasă de gol. În meciul dintre Betis Sevilla şi Rayo Vallecano, din etapa cu numărul 25 din La Liga, internaţionalul român a centrat perfect la golul marcat de Palazon, pe finalul primei reprize, care a restabilit egalitatea.

Acesta este al doilea assist la rând pentru Andrei Raţiu, care a mai pasat decisiv şi etapa trecută, în victoria categorică obţinută de Rayo Vallecano contra celor de la Atletico Madrid, scor 3-0.

Andrei Raţiu, pasă decisivă în Betis Sevilla – Rayo Vallecano

“Era clar că trebuie să fie Raţiu pe partea dreaptă. El a trecut de Ricardo şi a centrat perfect la colţul lung, unde Palazon a ajuns sărind ca o panteră pentru al treilea gol al acestui sezon.

Raţiu a ajuns acum la două pase decisive la rând, după bicicleta sa din meciul cu Atletico care a dus la un gol. Românul este într-o formă excelentă”, au scris jurnaliştii de la marca.com.

Cu două minute înainte de golul egalizator al lui Palazon, acţiunile ofensive ale românului au fost lăudate de spanioli: “Câtă clasă are Raţiu. A trecut de un adversar şi a centrat de două ori, dar nu a reuşit să îl găsească pe De Frutos”.

  • 29 de meciuri, 1 gol şi 3 pase decisive are Andrei Raţiu pentru Rayo Vallecano în acest sezon, în toate competiţiile
  • 18 milioane de euro este cota de piaţă a lui Andrei Raţiu, potrivit transfermarkt.com
