Andrei Raţiu, o nouă pasă de gol în La Liga! Reacţia spaniolilor de la Marca: "Era clar că trebuie să fie el" - Antena Sport

Andrei Raţiu a oferit o nouă pasă de gol. În meciul dintre Betis Sevilla şi Rayo Vallecano, din etapa cu numărul 25 din La Liga, internaţionalul român a centrat perfect la golul marcat de Palazon, pe finalul primei reprize, care a restabilit egalitatea.
Acesta este al doilea assist la rând pentru Andrei Raţiu, care a mai pasat decisiv şi etapa trecută, în victoria categorică obţinută de Rayo Vallecano contra celor de la Atletico Madrid, scor 3-0.
Andrei Raţiu, pasă decisivă în Betis Sevilla – Rayo Vallecano
“Era clar că trebuie să fie Raţiu pe partea dreaptă. El a trecut de Ricardo şi a centrat perfect la colţul lung, unde Palazon a ajuns sărind ca o panteră pentru al treilea gol al acestui sezon.
Raţiu a ajuns acum la două pase decisive la rând, după bicicleta sa din meciul cu Atletico care a dus la un gol. Românul este într-o formă excelentă”, au scris jurnaliştii de la marca.com.
Cu două minute înainte de golul egalizator al lui Palazon, acţiunile ofensive ale românului au fost lăudate de spanioli: “Câtă clasă are Raţiu. A trecut de un adversar şi a centrat de două ori, dar nu a reuşit să îl găsească pe De Frutos”.
- 29 de meciuri, 1 gol şi 3 pase decisive are Andrei Raţiu pentru Rayo Vallecano în acest sezon, în toate competiţiile
- 18 milioane de euro este cota de piaţă a lui Andrei Raţiu, potrivit transfermarkt.com
