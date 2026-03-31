Barcelona nu și-l permite pe Marcus Rashford! Ce stă în calea transferului său de la Manchester United

Barcelona ia în calcul toate variantele posibile în încercarea de a-l păstra și din această vară pe britanicul Marcus Rashford, însă baremele financiare în care clubul trebuie să se încadreze le dau mari bătăi de cap catalanilor.

Problema cea mai mare a campioanei Spaniei nu este doar suma de transfer solicitată de Manchester United, ci salariul uriaș pe care fotbalistul îl încasează la gruparea de pe Old Trafford.

Salariu lui Marcus Rashford, unul pe care Barcelona nu și-l poate permite

Marcus Rashford are un salariu uriaș la Manchester United, iar cotidianul Sport anunță că acesta este un impediment în privința transferului său definitiv la Barcelona.

Pe lângă suma de transfer pe care Joan Laporta a tot încercat să o negocieze cu formația din Premier League, acum conducerea catalanilor încearcă să caute soluții și în privința salariului lui Rashford, care este de 14 milioane de euro pe an.

Chiar dacă internaționalul englez a renunțat parțial la pretențiile salariale, venitul cerut este în continuare prea mare pentru ce-și poate permite Barcelona în momentul de față.