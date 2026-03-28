Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha. Acuzații dure ale catalanilor

Raphinha s-a accidentat în amicalul disputat de Brazilia cu Franța. Starul brazilian a rezistat pe teren doar o repriză, meciul fiind câștigat de francezi cu scorul de 2-1.

Barcelona a primit astfel o lovitură uriașă, aflând că Raphinha va lipsi pentru următoarele cinci săptămâni, după accidentarea suferită în amicalul cu Franța.

Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha

Raphinha a suferit o accidentare musculară și va rata confruntarea din sferturile Champions League cu Atletico Madrid, cât și eventualele dueluri din semifinalele competiției, în cazul în care catalanii trec de rivalii madrileni.

Ca urmare a diagnosticului primit de Raphinha, presa spaniolă, citată de Fabrizio Romano, notează că oficialii de la Barcelona au fost „furioși” pe cei de la naționala Braziliei pentru faptul că l-au utilizat pe mijlocașul lor, în ciuda faptului că nu se afla în cea mai bună condiție, din punct de vedere medical.

„Barcelona este furioasă din cauza modului în care a fost gestionat Raphinha.