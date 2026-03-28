Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha. Acuzații dure ale catalanilor

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 12:58

Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha. Acuzații dure ale catalanilor

Raphinha, în amicalul Brazilia - Franța 1-2/ Profimedia

Raphinha s-a accidentat în amicalul disputat de Brazilia cu Franța. Starul brazilian a rezistat pe teren doar o repriză, meciul fiind câștigat de francezi cu scorul de 2-1.

Barcelona a primit astfel o lovitură uriașă, aflând că Raphinha va lipsi pentru următoarele cinci săptămâni, după accidentarea suferită în amicalul cu Franța.

Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha

Raphinha a suferit o accidentare musculară și va rata confruntarea din sferturile Champions League cu Atletico Madrid, cât și eventualele dueluri din semifinalele competiției, în cazul în care catalanii trec de rivalii madrileni.

Ca urmare a diagnosticului primit de Raphinha, presa spaniolă, citată de Fabrizio Romano, notează că oficialii de la Barcelona au fost „furioși” pe cei de la naționala Braziliei pentru faptul că l-au utilizat pe mijlocașul lor, în ciuda faptului că nu se afla în cea mai bună condiție, din punct de vedere medical.

„Barcelona este furioasă din cauza modului în care a fost gestionat Raphinha.

A fost folosit cu probleme medicale într-un meci fără importanță, în cea mai importantă perioadă a sezonului”, au notat spaniolii, citați de Fabrizio Romano.

Accidentarea lui Raphinha a venit ca o adevărată lovitură pentru Hansi Flick, ținând cont de faptul că Barcelona se pregătește de o perioadă „de foc”, cu meciuri decisive atât în La Liga, cât și în campionat.

Raphinha suferă de o leziune la mușchiul ischiogambier drept, fapt confirmat de analizele medicale efectuate de Federația Braziliană de Fotbal (CBF) în urma disconfortului resimțit în timpul meciului Brazilia – Franța, disputat joi la Boston.

Jucătorul se întoarce la Barcelona pentru a începe tratamentul adecvat. Durata estimată de recuperare este de cinci săptămâni”, a anunțat Barcelona, despre accidentarea lui Raphinha.

Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
Adevărul despre „UEFA a amendat Steaua Roșie pentru o scenografie cu Iisus”. De fapt, nu este Hristos!
