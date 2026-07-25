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Spaniolul Rodri, acord total cu Real Madrid! De ce depinde transferul celui mai bun jucător de la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 16:02

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Spaniolul Rodri, acord total cu Real Madrid! De ce depinde transferul celui mai bun jucător de la Cupa Mondială

Rodri / Profimedia

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Aflat deja de șapte ani la Manchester City, Rodri este pregătit să facă un pas și mai mare în cariera sa de fotbalist profesionist. Cel mai bun jucător de la Cupa Mondială a ajuns la un acord verbal cu Real Madrid.

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Mutarea câștigătorului Balonului de Aur depinde acum doar de discuțiile dintre cele două cluburi. 55 de milioane de euro este cota de piață a ibericului.

Rodri, tot mai aproape de Real Madrid

După ce a cucerit și Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, Rodri este tot mai aproape de a schimba echipa în această vară. Aflat în ultimul an de contract cu Manchester City, mijlocașul este tot mai tentat de ideea unui transfer la Real Madrid.

Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, spaniolul a ajuns deja la un acord cu formația antrenată de Jose Mourinho și doar un acord al „los blancos” cu englezii mai poate sta în calea acestui transfer.

Madrilenii vor să profite de faptul că Rodri a intrat în ultimul an de contract, pentru a investi o sumă mică pentru transferul celui care a cucerit Balonul de Aur în anul 2024.

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  • 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive sunt cifrele lui Rodri la Manchester City
  • 13 trofee a cucerit spaniolul alături de „cetățeni”.

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