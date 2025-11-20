Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 20 noiembrie 2025, 19:22

Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri

Robert Lewandowski, în timpul unui meci / Profimedia

Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate.

Potrivit reporterului polonez, care colaborează cu mai multe mass-media şi are peste 60.000 de urmăritori pe X, clubul blaugrana i-ar fi cerut numărului 9 să nu înscrie în ultimele două etape din Liga 2022-2023. O modalitate de a nu fi nevoit să plătească o primă suplimentară către Bayern München.

Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri

La transferul lui Robert Lewandowski din Bavaria în Catalonia, în vara precedentă, s-ar fi inclus un bonus suplimentar în acordul dintre cele două cluburi. Dacă vedeta echipei Poloniei ar fi marcat cel puţin 25 de goluri în sezonul 2022-2023, Barça ar fi trebuit să plătească Bayernului încă 2,5 milioane de euro. Pentru a evita să plătească această sumă, clubul culé ar fi cerut noului său atacant să nu mai înscrie la sfârşitul campionatului.

După un antrenament, „Lewy” ar fi fost chemat în biroul conducerii clubului, în prezenţa preşedintelui Joan Laporta. „Robert, vrem să nu mai înscrii goluri în ultimele meciuri”, i-ar fi cerut unul dintre responsabilii prezenţi. O cerere primită cu mare surprindere de Robert Lewandowski, obişnuit să înscrie goluri încă de la începutul carierei sale.

Atacantul polonez, care se distanţase în cursa pentru trofeul de golgheter, nu a marcat în ultimele două etape din LaLiga împotriva Mallorca (3-0) şi Celta Vigo (2-1). Două meciuri pe care le-a disputat în întregime.

FC Barcelona a câştigat în cele din urmă al 27-lea titlu de campioană, cu 10 puncte avans faţă de Real Madrid, iar Robert Lewandowski a terminat „Pichichi” cu 23 de goluri, înaintea lui Karim Benzema (19 goluri cu Real Madrid) şi Joselu (16 goluri cu Espanol Barcelona).

