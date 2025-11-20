Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri - Antena Sport

Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit reporterului polonez, care colaborează cu mai multe mass-media şi are peste 60.000 de urmăritori pe X, clubul blaugrana i-ar fi cerut numărului 9 să nu înscrie în ultimele două etape din Liga 2022-2023. O modalitate de a nu fi nevoit să plătească o primă suplimentară către Bayern München.

Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri

La transferul lui Robert Lewandowski din Bavaria în Catalonia, în vara precedentă, s-ar fi inclus un bonus suplimentar în acordul dintre cele două cluburi. Dacă vedeta echipei Poloniei ar fi marcat cel puţin 25 de goluri în sezonul 2022-2023, Barça ar fi trebuit să plătească Bayernului încă 2,5 milioane de euro. Pentru a evita să plătească această sumă, clubul culé ar fi cerut noului său atacant să nu mai înscrie la sfârşitul campionatului.

‼️BREAKING: A Polish author has published a biography on Robert Lewandowski.

The book mentions that in the 2022/2023 season, after the league title was officially won, Barça asked Lewandowski to stop scoring goals.

The player was shocked and confused, but later understood that… pic.twitter.com/M2h9QsHIHa

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 19, 2025

După un antrenament, „Lewy” ar fi fost chemat în biroul conducerii clubului, în prezenţa preşedintelui Joan Laporta. „Robert, vrem să nu mai înscrii goluri în ultimele meciuri”, i-ar fi cerut unul dintre responsabilii prezenţi. O cerere primită cu mare surprindere de Robert Lewandowski, obişnuit să înscrie goluri încă de la începutul carierei sale.