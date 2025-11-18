Cât costă biletele la meciurile Barcelonei pe Camp Nou! "Preţuri nebune" după renovarea arenei - Antena Sport

Barcelona va reveni pe Camp Nou după doi ani şi jumătate de “exil”. Chiar dacă emblematica arenă a catalanilor nu este gata în totalitate, lucrările au ajuns în stadiul în care Camp Nou poate găzdui meciuri, iar prima partidă va avea loc sâmbătă, contra lui Bilbao.

Cu toate acestea, capacitatea va fi redusă, doar 45.401 spectatori pot fi primiţi pe arena renovată a celor de la Barcelona la meciurile din perioada următoare, până când stadionul va fi renovat complet.

Preţurile biletelor pe Camp Nou la meciurile Barcelonei

Spaniolii de la marca.com au dezvăluit şi care sunt preţurile pentru meciul cu Bilbao. Cel mai ieftin bilet, în peluză, costă 199 de euro, în timp ce biletele de la tribuna 1 costă 589 de euro. Cele mai scumpe bilete, la 1000 de euro, sunt cele premium, cu acces la loje.

Membrii clubului vor avea parte şi de o reducere de 20%. Este vorba despre aproximativ 23.000 de persoane care se vor bucura de această reducere, ei fiind cei care aveau abonamente în perioada în care echipa evolua pe Montjuic.

