Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick - Antena Sport

Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick

Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick

Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 16:06

Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick

Hansi Flick, antrenor Barcelona / Getty Images

Etapa a 13-a din campionatul Spaniei va fi una specială pentru Barcelona, asta pentru că gruparea „blaugrana” va reveni pe Camp Nou, pentru duelul cu Athletic Club Bilbao.

În cazul unui succes, campioana en-titre o va egala în clasament pe rivala Real Madrid. La conferința de presă premergătoare partidei, Hansi Flick a făcut un anunț important.

Starul Barcelonei a revenit în lotul echipei

Barcelona va primi vizita celor de la Athletic Club Bilbao, în etapa cu numărul 13 din campionatul Spaniei. Va fi meciul la care se va consemna revenirea catalanilor pe Camp Nou, stadionul având o capacitate limitată pentru acest joc.

La conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul Hansi Flick a anunțat o revenire importantă în lotul echipei. Este vorba despre brazilianul Raphinha, care va fi pe bancă.

„Vestea bună e că Raphinha s-a întors, iar eu apreciez mult ce aduce acestei echipe. E important că a revenit, dar va începe meciul pe bancă”, a explicat tehnicianul catalanilor.

