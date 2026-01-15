Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Real Madrid, după umilinţa cu Albacete! Dezastru după plecarea lui Xabi Alonso - Antena Sport

Real Madrid a avut parte de o seară dezastruoasă în primul meci disputat după ce Arbeloa i-a luat locul lui Xabi Alonso. “Galacticii” au fost învinşi dramatic de Albacete, 2-3, în optimile Cupei Spaniei.
La finalul meciului în care Jefte Betancor a strălucit şi a reuşit o dublă, în vestiarul galacticilor s-a întâmplat ceva care spune totul despre situaţia dificilă în care se află gruarea blanco.
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Real Madrid, după umilinţa cu Albacete
După eliminarea ruşinoasă în faţa echipei care luptă pentru evitarea retrogradării din Secunda, în vestiar a fost linişte totală. Niciun jucător nu şi-a asumat rolul de lider şi nimeni nu a ţinut niciun discurs de încurajare, pentru a le ridica moralul colegilor, susţine presa din Spania.
A fost nevoie de venirea lui Arbeloa, care a încercat să îi consoleze şi care le-a spus că e momentul să se regrupeze, luând asupra lui vina eşecului cu Albacete.
Albacete – Real Madrid 3-2
Debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca madrilenilor nu a fost cel aşteptat. Albacete, echipa de pe locul 17 în liga secundă a deschis scorul în minutul 42 al meciului de pe stadionul Carlos Belmonte, prin Javi Villar.
Argentinianul de 18 ani Franco Mastantuono a egalat pentru oaspeţi, în al treilea minut de prelungire din prima repriză şi a fost 1-1 la pauză. Gazdele au lovit din nou în minutul 82, prin Jefte Betancor, fostul jucător al lui CFR Cluj, dar Gonzalo Garcia a adus egalarea în minutul 90+1.
Jefte a mai înscris însă odată, trei minute mai târziu, şi Albacete – Real Madrid 3-2, iar Los Blancos părăsesc Cupa Spaniei din optimi.
- Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid: “Visam de când eram mic la așa ceva”
- Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid
- “Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso”. Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa
- Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi
- Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”