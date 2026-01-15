Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Real Madrid, după umilinţa cu Albacete! Dezastru după plecarea lui Xabi Alonso - Antena Sport

Real Madrid a avut parte de o seară dezastruoasă în primul meci disputat după ce Arbeloa i-a luat locul lui Xabi Alonso. “Galacticii” au fost învinşi dramatic de Albacete, 2-3, în optimile Cupei Spaniei.

La finalul meciului în care Jefte Betancor a strălucit şi a reuşit o dublă, în vestiarul galacticilor s-a întâmplat ceva care spune totul despre situaţia dificilă în care se află gruarea blanco.

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Real Madrid, după umilinţa cu Albacete

După eliminarea ruşinoasă în faţa echipei care luptă pentru evitarea retrogradării din Secunda, în vestiar a fost linişte totală. Niciun jucător nu şi-a asumat rolul de lider şi nimeni nu a ţinut niciun discurs de încurajare, pentru a le ridica moralul colegilor, susţine presa din Spania.

A fost nevoie de venirea lui Arbeloa, care a încercat să îi consoleze şi care le-a spus că e momentul să se regrupeze, luând asupra lui vina eşecului cu Albacete.

Albacete – Real Madrid 3-2

Debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca madrilenilor nu a fost cel aşteptat. Albacete, echipa de pe locul 17 în liga secundă a deschis scorul în minutul 42 al meciului de pe stadionul Carlos Belmonte, prin Javi Villar.