Cosmin Contra, mesaj direct pentru Andrei Raţiu după ce fundaşul a ajuns pe lista lui Atletico Madrid: "Mai are mult de tras!" - Antena Sport

Cosmin Contra, mesaj direct pentru Andrei Raţiu după ce fundaşul a ajuns pe lista lui Atletico Madrid: „Mai are mult de tras!”

Cosmin Contra i-a transmis un mesaj direct lui Andrei Raţiu, după ce acesta a ajuns pe lista lui Atletico Madrid. Fostul selecţioner, care şi el a evoluat la formaţia madrileană, a declarat că fundaşul român mai are „mult de tras". Marca a anunţat că Andrei Raţiu ar putea prinde transferul carierei, la Atletico Madrid. Diego Simeone a pus ochii pe fundaşul român, care are un început de vis de sezon. Cosmin Contra, mesaj direct pentru Andrei Raţiu după ce fundaşul a ajuns pe lista lui Atletico Madrid Cosmin Contra a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Raţiu şi a transmis că acesta are un potenţial enorm. Fostul selecţioner a subliniat că fundaşul mai are mult de muncă şi trebuie să rămână concentrat la fiecare meci. Contra a mai transmis, de altfel, că jucătorii români trebuie să prindă cât mai multe minute la echipele de club, indiferent de campionatul în care evoluează. „Cu toţii ne bucurăm că Andrei Raţiu are aceste evoluţii în Spania. Eu am zis-o dintotdeauna: când jucătorii noștri vor prinde minute în campionatele puternice, faţa naţionalei se va schimba. Este important ca ei să evolueze împotriva unor adversari puternici.

Raţiu are un potenţial enorm, dar mai are mult de tras. Eu ştiu ce zic, am jucat în Spania, trebuie să rămâi concentrat la fiecare meci.

O spun încă o dată: e crucial ca fotbaliştii noștri să joace, să-şi găsească un loc de titular, fie că e Spania, Anglia, Germania sau Italia. Doar așa pot creşte în valoare”, a declarat Cosmin Contra, conform sportpesurse.ro.

Andrei Raţiu, pe lista lui Atletico Madrid! Anunţul făcut de Marca

Andrei Raţiu se află pe lista unui club uriaş din Europa. Fundaşul român a făcut o nouă partidă foarte bună în duelul Rayo – Atletico Madrid, scor 1-1. Raţiu a pasat decisiv la golul marcat de Palazon în minutul 30.

Potrivit jurnaliştilor de la marca.com, prestaţiile foarte bune ale lui Andrei Raţiu nu au trecut neobservate, iar fundaşul român se află deja pe lista echipei lui Diego Simeone. „Andrei Raţiu a fost notat în agendă de Atletico Madrid, după prestaţiile bune din acest sezon. Fundaşul dreapta i-a chinuit pe jucătorii lui Simeone. Internaţionalul român a controlat flancul său pe ambele sale. Le-a permis foarte puţine adversarilor şi a fost decisiv în atac, la golul marcat de Palazon. […] Datorită ADN-ului său, a maturităţii sale şi a puterii sale, el s-ar potrivi în echipa lui Simeone. De asemenea, el s-ar potrivi şi datorită versatilităţii sale. […] Rayo l-a adus pentru jumătate de milion de euro, sumă care poate să se multiplice de 20 de ori în câteva luni”, au scris spaniolii de la marca.com.

