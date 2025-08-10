Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior - Antena Sport

Ies la iveală amănunte importante despre situaţia lui Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano! Spaniolii vin cu dezvăluiri din interior şi spun că ultima decizie a şefilor clubului madrilen l-a enervat pe român. Este vorba despre mutarea făcută în urmă cu doar câteva zile. Rayo a răscumpărat jumătate din procentele pe care Villareal le avea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Raţiu a fost dorit de mai multe echipe, dar afacerea nu s-a realizat şi internaţionalul român a rămas pe loc. Mai mult, clubul spaniol a plătit 5 milioane de euro pentru a cumpăra de la Villarreal procentele internaționalului român care este evaluat la 25 de milioane de euro de către Rayo Vallecano.

Decizia care l-a iritat pe Andrei Raţiu

Andrei Rațiu vrea să meargă la un club mai puternic, dar cei de la Rayo Vallecano nu vor să renunţe la jucător prea uşor. Nici nu se gândesc să îi dea dezlegarea pentru mai puțin de 25 de milioane de euro. Presa din Spania vorbeşte despre o relație tensionată între Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, lucru confirmat și de internaționalul român. Fundașul dreapta a postat un mesaj sugestiv pe rețelele sociale. ” Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi”, a spus Raţiu.

Ibericii spun unde s-a produs ruptura dintre Raţiu şi conducerea clubului madrilen. “Situația de la Rayo Vallecano cu Rațiu este oarecum complicată și tensionată, deoarece un club din Premier League s-a interesat de jucător și este dispus să ofere un salariu foarte bun. Rayo Vallecano a respins o ofertă de 18 milioane de euro pentru acesta, ceea ce l-a dezamăgit pe jucător, deoarece era o oportunitate de a continua să se dezvolte și de a face un pas înainte în ceea ce privește salariul său.

Pentru Rațiu, posibilitatea de a pleca pe un transfer de 25 de milioane de euro și un contract mult mai mare decât cel actual ar reprezenta un pas înainte semnificativ. Ar fi, de asemenea, un pas important înainte pentru Rayo Vallecano, deoarece venitul respectiv ar oferi o rezervă bună pentru a aduce jucători.