Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru "domnii" Florentino Perez şi Vinicius: "Nu am nimic de adăugat" - Antena Sport

Diego Simeone a fost în centrul atenţiei la semifinala Supercupei Spaniei dintre Real Madrid şi Atletico Madrid, de joi seară. Madrilenii s-au impus cu 2-1, într-un meci în care antrenorul argentinian a intrat în conflict cu Vinicius, vedeta formaţiei de pe Bernabeu.

Imediat după pauză, atunci când stătea să înceapă repriza a doua, Simeone s-a apropiat de brazilian şi a avut un mesaj incredibil. I-a transmis că Florentino Perez, preşedintele celor de la Real Madrid, îl va da afară.

Diego Simeone şi-a prezentat scuzele, după conflictul cu Vinicius: “Accept că am greşit”

Pe finalul partidei, atunci când Vinicius a fost înlocuit de Xabi Alonso, brazilianul a tras de timp, părăsind cu greu terenul. În acel moment, fanii prezenţi pe arena din Arabia Saudită au început să huiduie, iar Simeone a profitat de acest moment şi i-a transmis lui Vinicius să asculte cu atenţie reacţia publicului. A urmat apoi un schimb de replici cu banca madrilenilor, inclusiv cu Xabi Alonso.

Reveniţi în Spania, cei de la Atletico Madrid se pregătesc acum pentru meciul de marţi, din optimile Cupei Spaniei, acolo unde o vor întâlni pe Deportivo la Coruna. La conferinţa de presă dinaintea acestei partide, Diego Simeone şi-a prezentat scuzele faţă de Florentino Perez şi Vinicius:

“Vreau să îmi prezint scuzele faţă de domnul Florentino şi faţă de domnul Vinicius pentru incidentul din Supercupă. Nu a fost corect să mă aflu în acea poziţie şi accept că am greşit. Echipa care câştigă merită să meargă mai departe. Ei au meritat să se califice în finală. Au fost foarte aproape de un egal în finală. Barcelona este foarte bună şi a meritat să câştige”, a declarat Diego Simeone, citat de AS.com.