Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru "domnii" Florentino Perez şi Vinicius: "Nu am nimic de adăugat" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat”

Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat”

Alex Masgras Publicat: 12 ianuarie 2026, 16:39

Comentarii
Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru domnii Florentino Perez şi Vinicius: Nu am nimic de adăugat

Diego Simeone, în Real Madrid - Atletico Madrid, din semifinala Supercupei Spaniei

Diego Simeone a fost în centrul atenţiei la semifinala Supercupei Spaniei dintre Real Madrid şi Atletico Madrid, de joi seară. Madrilenii s-au impus cu 2-1, într-un meci în care antrenorul argentinian a intrat în conflict cu Vinicius, vedeta formaţiei de pe Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după pauză, atunci când stătea să înceapă repriza a doua, Simeone s-a apropiat de brazilian şi a avut un mesaj incredibil. I-a transmis că Florentino Perez, preşedintele celor de la Real Madrid, îl va da afară.

Diego Simeone şi-a prezentat scuzele, după conflictul cu Vinicius: “Accept că am greşit”

Pe finalul partidei, atunci când Vinicius a fost înlocuit de Xabi Alonso, brazilianul a tras de timp, părăsind cu greu terenul. În acel moment, fanii prezenţi pe arena din Arabia Saudită au început să huiduie, iar Simeone a profitat de acest moment şi i-a transmis lui Vinicius să asculte cu atenţie reacţia publicului. A urmat apoi un schimb de replici cu banca madrilenilor, inclusiv cu Xabi Alonso.

Reveniţi în Spania, cei de la Atletico Madrid se pregătesc acum pentru meciul de marţi, din optimile Cupei Spaniei, acolo unde o vor întâlni pe Deportivo la Coruna. La conferinţa de presă dinaintea acestei partide, Diego Simeone şi-a prezentat scuzele faţă de Florentino Perez şi Vinicius:

“Vreau să îmi prezint scuzele faţă de domnul Florentino şi faţă de domnul Vinicius pentru incidentul din Supercupă. Nu a fost corect să mă aflu în acea poziţie şi accept că am greşit. Echipa care câştigă merită să meargă mai departe. Ei au meritat să se califice în finală. Au fost foarte aproape de un egal în finală. Barcelona este foarte bună şi a meritat să câştige”, a declarat Diego Simeone, citat de AS.com.

Reclamă
Reclamă

Întrebat şi despre declaraţiile lui Xabi Alonso, cel care a spus despre antrenorul lui Atletico Madrid că nu este fair-play, după incidentele de joi de la Jeddah, dar şi despre faptul că antrenorul lui Real Madrid l-ar fi înjurat, Simeone a spus: “Nu am nimic de adăugat”, după care a vorbit despre meciul pe care echipa sa îl va disputa marţi seară.

După meciul din Cupa Spaniei, Atletico Madrid va juca pe teren propriu contra celor de la Alaves, în La Liga, după care se va deplasa la Istanbul, pentru duelul cu Galatasaray, din UEFA Champions League. În La Liga, după 19 etape, echipa lui Simeone se află pe locul 4, cu 38 de puncte, la 11 puncte în spatele liderului Barcelona.

Localitatea din România unde troienele au trecut de un metruLocalitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Observator
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj! Răsturnare de situație în cantonamentul din Oliva Nova
Fanatik.ro
Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj! Răsturnare de situație în cantonamentul din Oliva Nova
17:42
Mirel Rădoi a rupt tăcerea! Anunţul făcut după oferta primită din Arabia Saudită
17:11
S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: “Nimic altceva!”
16:57
VIDEOAlex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament
16:49
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
16:36
FotoCe face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994
16:24
Mihai Stoica, anunţ despre Denis Alibec şi Dennis Politic
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 4 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 5 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 6 VIDEOTratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului!
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”