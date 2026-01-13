E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League - Antena Sport

Închide meniul
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League

Ionuţ Axinescu Publicat: 13 ianuarie 2026, 13:19

E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a scăpat" a luat Champions League

Xabi Alonso şi Kylian Mbappe - Profimedia Images

Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid, după eșecul în fața Barcelonei (2-3) din Supercupa Spaniei. Tehnicianul basc are deja un înlocuitor, pe Alvaro Arbeloa, care până acum pregătea echipa a doua a clubului madrilen.

Demiterea lui Xabi Alonso înseamnă o nouă schimbare de antrenor pentru starul Kylian Mbappé. Concret, coincidență sau nu, în ultimii nouă ani, șase antrenori ai echipelor la care a jucat Mbappé au fost schimbați!

Luis Enrique, singurul antrenor care a scăpat de demitere cu Mbappe

De când a venit la PSG, în 2017, și până azi, un singur antrenor al lui Kylian Mbappé a scăpat de demitere: Luis Enrique! Mai mult, după plecarea francezului, Luis Enrique a cucerit Liga Campionilor cu parizienii, performanță pe care unii analiști au legat-o chiar cu despărțirea de Mbappé.

Cert e că, de-a lungul anilor, francezul a trăit demiterile unor antrenori precum Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier și Carlo Ancelotti. Practic, fiecare antrenor care a lucrat cu Mbappé supraviețuiește, în medie, doar un sezon și jumătate la club.

Mesajul lui Mbappe pentru Xabi Alonso

Demiterea lui Xabi Alonso a venit în urma rezultatelor relativ modeste, dar și după un moment tensionat la finalul partidei cu Barcelona, de la Jeddah. În timp ce Xabi și-a chemat jucătorii să facă garda de onoare pentru catalani, Mbappe a refuzat categoric și chiar și-a convins coechipierii să îl urmeze.

Totuși, imediat după anunțul oficial al plecării lui Alonso, francezul a reacționat pozitiv. „A fost o perioadă scurtă, dar și o plăcere să joc pentru tine și să învăț de la tine. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat încredere încă din prima zi. O să-mi amintesc că ești un antrenor cu idei clare, care știe atât de multe despre fotbal. Mult succes pe mai departe”, a scris Kylian Mbappé, pe rețele de socializare.

