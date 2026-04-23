Final de telenovelă! Vinicius Jr și-a dat acordul și va semna! Anunțul făcut de Sky

Vinicius Junior rămâne la Real Madrid! Jurnalistul celor de la Sky Sports, Florian Plettenberg, a anunțat un acord de principiu între Real Madrid și Vinicius Junior pentru un nou contract.
Brazilianul a acceptat oferta pusă pe masă de cei de la Real, asta în condițiile în care agenții săi l-au propus la mai multe cluburi europene în ultimele luni, însă acestea nu au fost interesate.
Vinicius Jr și-a dat acordul
Actualul contract al lui Vinicius Jr cu Real expiră în 2027, însă speculații au crescut constant în ultimele luni deoarece negocierile între cele două părți au stagnat.
Mărul discordiei: diferența între salariul dorit de Vinicius și cel oferit de Real Madrid. Până la urmă, cel care a cedat a fost Vinicius care și-a dat acordul de principiu și Kylian Mbappe va rămâne cel mai bine plătit jucător de la Real Madrid.
🚨⏳In the negotiations with Vini Jr. over a new long-term contract, an agreement in principle is in place. Final details still need to be sorted out.
What is clear: Kylian Mbappé will remain the top earner in the squad of Real Madrid.@SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/lludl1YdE4
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 23, 2026
