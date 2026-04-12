Florentino Perez pregătește o mutare spectaculoasă! Legenda celor de la Real Madrid, la un pas de revenire

Florentino Perez își face deja planurile pentru următorul sezon la Real Madrid, iar oficialul „los blancos” are de gând să facă mai multe schimbări la nivel administrativ, începând cu banca tehnică.
Acesta urmărește să îl aducă înapoi pe ”Bernabeu” pe Toni Kroos, fotbalistul care a îmbrăcat timp de zece ani tricoul celor de la Real Madrid, câștigând numeroase trofee.
Toni Kroos, readus pe ”Bernabeu”?
Toni Kroos s-a retras din fotbalul profesionist la finalul sezonului 2023/24, după ce a evoluat timp de zece ani în tricoul celor de la Real Madrid.
Cu 465 de apariții pentru cel mai titrat club al Spaniei, germanul este foarte aproape de o revenire spectaculoasă la clubul iberic, potrivit jurnalistului Jose Felix Diaz.
Florentino Perez ar lua în calcul aducerea fostului mare fotbalist al „los blancos” în cadrul departamentului directorului sportiv, iar schimbarea s-ar putea produce începând din sezonul următor.
🚨 BREAKING: Real Madrid are preparing Toni Kroos’ RETURN for NEXT SEASON!
He will have a role in the club’s sporting structure.
The decision is DONE! @jfelixdiaz pic.twitter.com/DK1DKleQPu
— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 12, 2026
