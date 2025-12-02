Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele” - Antena Sport

Închide meniul
Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele”

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 16:39

Nicolae Stanciu, Horațiu Moldovan și Nicușor Bancu / SPORT PICTURES

Fără meci jucat în acest sezon de La Liga pentru Real Oviedo, Horațiu Moldovan este hotărât să plece de la formația nou promovată, fiind nemulțumit de numărul de minute primite.

Portarul în vârstă de 27 de ani a avut deja o discuție cu agentul său și i-a transmis acestuia că este gata să schimbe echipe în perioada de transferuri din iarnă.

Horațiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo

Horațiu Moldovan s-a săturat de situația de la Real Oviedo și este gata să schimbe echipa încă din această iarnă. Portarul român vrea să revină la Atletico Madrid, dar asta până ce agentul îi găsește un alt club unde să adune minute.

Fără meci jucat în actualul sezon de La Liga, jucătorul cotat la 2,2 milioane de euro vrea să reintre în circuitul echipei naționale, motiv pentru care a luat această decizie.

„Pentru viitorul meu este mai bine să plec în iarnă și să-mi găsesc rapid o echipă unde să joc. M-am apucat să-mi fac bagajele”, i-a transmis Horațiu Moldovan agentului său, potrivit gsp.ro.

