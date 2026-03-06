Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste importantă pentru Real Madrid. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și când ar putea reveni pe gazon - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Veste importantă pentru Real Madrid. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și când ar putea reveni pe gazon

Veste importantă pentru Real Madrid. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și când ar putea reveni pe gazon

Daniel Işvanca Publicat: 6 martie 2026, 21:56

Comentarii
Veste importantă pentru Real Madrid. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și când ar putea reveni pe gazon

Kylian Mbappe / Profimedia

Kylian Mbappe este în continuare indisponibil pentru Real Madrid, după accidentarea suferită la genunchi, iar revenirea acestuia pe gazon este incertă, „los blancos” urmând să întâlnească Manchester City în UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul lui Alvaro Arbeloa a fost plecat din Paris zilele acestea, însă va reveni duminică în Madrid, pentru a continua procesul de recuperare. El este cel mai important marcator al echipei.

Kylian Mbappe se întoarce la Madrid. Ce obiectiv are francezul

Kylian Mbappe este conștient că nu va putea ajuta Real Madrid în manșa tur a optimilor UEFA Champions League, contra celor de la Manchester City, dar acesta este încrezător că ar putea reveni la manșa retur, de pe Etihad Stadium.

Golgheterul echipei antrenate de Alvaro Arbeloa a fost plecat câteva zile în Paris, dar va reveni în Madrid duminică, pentru a continua procesul de recuperare.

Este puțin probabil ca Mbappe să fie apt pentru partida tur de pe ”Bernabeu”, însă atacantul trage din greu pentru a-și putea ajuta coechipierii în meciul retur.

Reclamă
Reclamă
 
View this post on Instagram
 
A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
Observator
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 
Fanatik.ro
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 
22:58
Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start
22:53
Benfica, interes pentru Ianis Hagi. Detalii despre transferul care îi putea schimba cariera
22:48
LIVE SCORECelta Vigo – Real Madrid 1-1. Ionuţ Radu, duel “galactic”. Portarul român, fără replică la golul „los blancos”
22:39
Ianis Zicu trage un semnal de alarmă, după Csikszereda – Farul 1-0: „E mult de vorbit”
22:37
O fostă câștigătoare a Cupei României, exclusă din campionat. A apelat la un gest gândit și de Gigi Becali
22:00
Ce salariu ar urma să aibă Gică Hagi la naţionala României: “Decent”
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”