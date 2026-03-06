Veste importantă pentru Real Madrid. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și când ar putea reveni pe gazon - Antena Sport

Kylian Mbappe este în continuare indisponibil pentru Real Madrid, după accidentarea suferită la genunchi, iar revenirea acestuia pe gazon este incertă, „los blancos” urmând să întâlnească Manchester City în UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul lui Alvaro Arbeloa a fost plecat din Paris zilele acestea, însă va reveni duminică în Madrid, pentru a continua procesul de recuperare. El este cel mai important marcator al echipei.

Kylian Mbappe se întoarce la Madrid. Ce obiectiv are francezul

Kylian Mbappe este conștient că nu va putea ajuta Real Madrid în manșa tur a optimilor UEFA Champions League, contra celor de la Manchester City, dar acesta este încrezător că ar putea reveni la manșa retur, de pe Etihad Stadium.

Golgheterul echipei antrenate de Alvaro Arbeloa a fost plecat câteva zile în Paris, dar va reveni în Madrid duminică, pentru a continua procesul de recuperare.

Este puțin probabil ca Mbappe să fie apt pentru partida tur de pe ”Bernabeu”, însă atacantul trage din greu pentru a-și putea ajuta coechipierii în meciul retur.