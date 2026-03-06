Celta Vigo - Real Madrid LIVE SCORE (22:00). Ionuţ Radu, duel "galactic". Arbeloa, fără 10 jucători - Antena Sport

Celta Vigo – Real Madrid este primul meci al etapei a 27-a din La Liga, iar echipa lui Arbeloa nu îşi poate permite un pas greşit, după ce a rămas la 4 puncte în spatele rivalei Barcelona, în fruntea clasamentului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De partea cealaltă, echipa românului Ionuţ Radu e pe locul 6, fiind una dintre revelaţiile acestui sezon. În partida tur, internaţionalul român a făcut un meci uriaş şi Celta s-a impus pe Bernabeu, cu 2-0.

Celta Vigo – Real Madrid | Galacticii, decimaţi

Real Madrid nu va putea conta pe zece jucători la meciul cu Celta Vigo. Ultimul inclus pe lista celor indisponibili este francezul Eduardo Camavinga, care se confruntă cu o infecţie orală, care l-a împiedicat să fie supus unei intervenţii chirurgicale la un dinte şi care nu îi permite acum să călătorească la Vigo pentru partida de pe stadionul Balaidos.

Alături de Camavinga, alţi şase fotbalişti madrileni se confruntă cu probleme medicale: David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo şi Kylian Mbappe.

Antrenorul Alvaro Arbeloa nu va putea conta nici pe Franco Mastantuono, eliminat la meciul precedent, cu Getafe, în timp ce Dean Huijsen şi Alvaro Carreras, care au primit cartonaşe galbene în partida respectivă, vor fi la rândul lor suspendaţi.