Celta Vigo - Real Madrid LIVE SCORE (22:00). Ionuţ Radu, duel "galactic". Arbeloa, fără 10 jucători - Antena Sport

Celta Vigo – Real Madrid LIVE SCORE (22:00). Ionuţ Radu, duel “galactic”. Arbeloa, fără 10 jucători

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 15:43

Celta Vigo – Real Madrid LIVE SCORE (22:00). Ionuţ Radu, duel galactic. Arbeloa, fără 10 jucători

Ionuţ Radu, în timpul meciului Real Madrid - Celta Vigo 0-2 - Profimedia Images

Celta Vigo – Real Madrid este primul meci al etapei a 27-a din La Liga, iar echipa lui Arbeloa nu îşi poate permite un pas greşit, după ce a rămas la 4 puncte în spatele rivalei Barcelona, în fruntea clasamentului.

De partea cealaltă, echipa românului Ionuţ Radu e pe locul 6, fiind una dintre revelaţiile acestui sezon. În partida tur, internaţionalul român a făcut un meci uriaş şi Celta s-a impus pe Bernabeu, cu 2-0.

Celta Vigo – Real Madrid | Galacticii, decimaţi

Real Madrid nu va putea conta pe zece jucători la meciul cu Celta Vigo. Ultimul inclus pe lista celor indisponibili este francezul Eduardo Camavinga, care se confruntă cu o infecţie orală, care l-a împiedicat să fie supus unei intervenţii chirurgicale la un dinte şi care nu îi permite acum să călătorească la Vigo pentru partida de pe stadionul Balaidos.

Alături de Camavinga, alţi şase fotbalişti madrileni se confruntă cu probleme medicale: David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo şi Kylian Mbappe.

Antrenorul Alvaro Arbeloa nu va putea conta nici pe Franco Mastantuono, eliminat la meciul precedent, cu Getafe, în timp ce Dean Huijsen şi Alvaro Carreras, care au primit cartonaşe galbene în partida respectivă, vor fi la rândul lor suspendaţi.

Singura veste bună pentru Arbeloa – care a convocat şapte jucători de la echipa de tineret a clubului madrilen -, o reprezintă revenirea fundaşului Raul Asencio, care a ratat partida cu Getafe din cauza unei contracturi în zona cervicală.

