Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. "Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo" - Antena Sport

Presa din Spania a fost la picioarele lui Ionuţ Radu, portarul României care a făcut meciul perfect cu Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, acolo unde Celta Vigo s-a impus cu 2-0.
Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi din interiorul careului.
Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid
„Este corect să recunoaștem că cea mai bună ocazie din primele momente a fost a lui Real Madrid. A fost o lovitură de cap a lui Bellingham pe care Radu a parat-o cu brio. Celta Vigo are un portar care câștigă puncte. Radu a menținut egalitatea și la faza la care Vinicius a centrat în careu, iar portarul român a ieșit foarte bine”, au scris cei de la Marca.
Jurnalistul spaniol Jonay Amaro a mers mai departe şi l-a ridicat la rang de erou pe Ionuţ Radu. “Ionuț Radu… dacă mai face încă 4 parade și Celta ia toate cele trei puncte… îl scot colegii pe brațe, iar ei se duc pe jos până la Vigo. Ce portar are Giraldez. Angajamentul lui este incredibil. Un nivel ridicat de concentrare”, a scris Jonay Amaro, pe X, fostul Twitter.
Real Madrid – Celta Vigo 0-2
Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au menţinut tabela de marcaj neschimbată, chiar dacă posesia a fost covârşitoare în favoarea Los Blancos (62 la sută), iar gazdele au trimis 11 şuturi la poarta Celtei.
La pauză, antrenorul oaspeţilor, Claudio Giraldez, a pariat pe tânărul suedez de 21 de ani Williot Swedberg şi a fost un pariu câştigător. Swedberg a înscris în minutul 53, din pasa lui Bryan Zaragoza, şi a deschis Celtei drumul către o victorie incredibilă.
Fran Garcia (Real) a fost eliminat în minutul 64, pentru al doilea cartonaş galben, iar finalul meciului a însemnat un asalt constant al porţii lui Ionuţ Radu. Xabi Alonso a păstrat în teren pe Mbappe, Vinicius, Bellingham şi l-a introdus în joc şi pe Rodrygo, dar asta nu a avut nici un efect pe tabelă.
Alvaro Carreras a primit roşu în prelungiri, lăsându-i pe madrileni în nouă oameni. Bomboana de pe tort a fost şi golul de 2-0 al oaspeţilor, marcat de Swedberg în al treilea minut de prelungire, iar Celta s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-0.
În clasament, Real pierde ocazia de rămâne în trena Barcelonei. Catalanii sunt lideri, cu 40 de puncte, urmaţi de Real, cu 36, şi de Villarreal – 35 de puncte şi un meci mai puţin. Celta Vigo are 19 puncte şi e pe locul 10.
