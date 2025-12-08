Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. "Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo" - Antena Sport

Presa din Spania a fost la picioarele lui Ionuţ Radu, portarul României care a făcut meciul perfect cu Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, acolo unde Celta Vigo s-a impus cu 2-0.

Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi din interiorul careului.

Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid

„Este corect să recunoaștem că cea mai bună ocazie din primele momente a fost a lui Real Madrid. A fost o lovitură de cap a lui Bellingham pe care Radu a parat-o cu brio. Celta Vigo are un portar care câștigă puncte. Radu a menținut egalitatea și la faza la care Vinicius a centrat în careu, iar portarul român a ieșit foarte bine”, au scris cei de la Marca.

Jurnalistul spaniol Jonay Amaro a mers mai departe şi l-a ridicat la rang de erou pe Ionuţ Radu. “Ionuț Radu… dacă mai face încă 4 parade și Celta ia toate cele trei puncte… îl scot colegii pe brațe, iar ei se duc pe jos până la Vigo. Ce portar are Giraldez. Angajamentul lui este incredibil. Un nivel ridicat de concentrare”, a scris Jonay Amaro, pe X, fostul Twitter.

Real Madrid – Celta Vigo 0-2

Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au menţinut tabela de marcaj neschimbată, chiar dacă posesia a fost covârşitoare în favoarea Los Blancos (62 la sută), iar gazdele au trimis 11 şuturi la poarta Celtei.