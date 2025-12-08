Motivul pentru care Louis Munteanu a primit "interzis" la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR - Antena Sport

S-a aflat motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu, după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Atacantul de 23 de ani a marcat în Bănie, însă nu a oferit declaraţii la finalul meciului.

La ultimul interviu oferit, Louis Munteanu a avut un discurs dur şi a făcut-o praf pe CFR Cluj, după remiza clujenilor cu Metaloglobus, din Cupa României. După golul marcat cu Universitatea Craiova, atacantul nu s-a bucurat, deşi Daniel Pancu a intrat pe teren pentru a sărbători reuşita alături de elevii săi.

Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova

Iuliu Mureşan a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu şi a dezvăluit faptul că şi alţi jucători trebuie să ofere interviuri la finalul meciului, motiv pentru care atacantul nu a mai fost prezent la interviu după golul marcat cu Universitatea Craiova.

Preşedintele de la CFR Cluj a declarat că Munteanu este un jucător cu personalitate, însă l-a sfătuit să marcheze în continuare cât mai multe goluri pentru a prinde transferul dorit.

“N-a fost interzis să dea interviu, dar e bine să vorbească și alți jucători, care au lucruri interesante de spus. Louis Munteanu nu e supărat pe club. El e un jucător cu personalitate. Și personalitatea lui se vede și pe teren. Eu am spus mereu că a fost gestionată greșit relația clubului cu Louis Munteanu.