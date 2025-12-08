Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul pentru care Louis Munteanu a primit "interzis" la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR

Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 8:34

Comentarii
Motivul pentru care Louis Munteanu a primit interzis la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR

Louis Munteanu/ Profimedia

S-a aflat motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu, după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Atacantul de 23 de ani a marcat în Bănie, însă nu a oferit declaraţii la finalul meciului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La ultimul interviu oferit, Louis Munteanu a avut un discurs dur şi a făcut-o praf pe CFR Cluj, după remiza clujenilor cu Metaloglobus, din Cupa României. După golul marcat cu Universitatea Craiova, atacantul nu s-a bucurat, deşi Daniel Pancu a intrat pe teren pentru a sărbători reuşita alături de elevii săi.

Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova

Iuliu Mureşan a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu şi a dezvăluit faptul că şi alţi jucători trebuie să ofere interviuri la finalul meciului, motiv pentru care atacantul nu a mai fost prezent la interviu după golul marcat cu Universitatea Craiova.

Preşedintele de la CFR Cluj a declarat că Munteanu este un jucător cu personalitate, însă l-a sfătuit să marcheze în continuare cât mai multe goluri pentru a prinde transferul dorit.

“N-a fost interzis să dea interviu, dar e bine să vorbească și alți jucători, care au lucruri interesante de spus. Louis Munteanu nu e supărat pe club. El e un jucător cu personalitate. Și personalitatea lui se vede și pe teren. Eu am spus mereu că a fost gestionată greșit relația clubului cu Louis Munteanu.

Reclamă
Reclamă

Important e ca el să înțeleagă, să marcheze în continuare. Fiindcă doar așa se poate transfera. Dacă nu joacă și e demoralizat, atunci cota sa va scădea întruna. Dacă am primi acum o ofertă de 10 milioane pentru el? Da! I-aș recomanda patronului să-l dea. Dar suma o stabilește patronul. E clubul lui și sub patronatul lui Neluțu Varga, CFR a luat cinci titluri”, a declarat Iuliu Mureşan, conform digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
9:29
“E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid
9:03
VIDEO“Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1
8:47
Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit”
8:39
Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo”
8:27
Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ”
8:19
Ce a putut face Ionuţ Radu după ce i-a făcut să pară mici pe Mbappe, Vinicius sau Rodrygo, în Real Madrid – Celta
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte