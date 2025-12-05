S-au împăcat! Anunț uriaș venit din Spania - Antena Sport

Atmosfera de la Real Madrid nu a fost deloc una liniștită în ultimele luni, asta deși echipa avusese rezultate destul de bune. După victoria cu Barcelona, a ieșit la iveală un conflict între Xabi Alonso și Vinicius Junior.
Brazilianul a avut o reacție incredibilă după ce tehnicianul spaniol a luat decizia de a-l schimba în acel meci, iar de atunci a evitat să-și ceară scuze. Presa din Spania a făcut un anunț uriaș pentru fanii „los blancos”.
S-au împăcat Xabi Alonso și Vinicius? Ce scrie presa din Spania
Presa iberică a tot scris în ultimele săptămâni că Xabi Alonso a pierdut vestiarul și se vorbea inclusiv despre dorința conducerii de a-l înlocui, ca urmare a conflictelor apărute cu unii jucători.
Bătălia cu Vinicius Junior a fost cea mai vizibilă, iar „vulcanul” a erupt în jocul de pe ”Bernabeu”, câștigat de Real Madrid în fața Barcelonei. Atunci, vedeta madrilenilor a avut o reacție exagerată, în momentul în care a fost înlocuit de Rodrygo.
Cei de la as.com anunță că cei doi ar fi avut o discuție în deplasarea de la Olympiakos și ar fi îngropat securea războiului, în drumul spre Atena. La jocul cu Bilbao, brazilianul a fost schimbat iar, dar de această dată l-a îmbrățișat pe Alonso.
