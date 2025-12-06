Barcelona, victorie cu un scor ireal cu Real Betis! Catalanii s-au distanţat de Real Madrid - Antena Sport

Catalanii se bucură după un gol marcat cu Real Betis / Profimedia Images

Echipa spaniolă FC Barcelona a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, de gruparea Betis Sevilla, în etapa a 15-a din La Liga.

Antony a deschis scorul pentru Betis încă din minutul 6, dar Ferran Torres a egalat cinci minute mai târziu şi tot el i-a adus pe catalani în avantaj, în minutul 13. Roony Bardghji a majorat diferenţa de pe tabelă, în minutul 31, iar prima repriză a fost închisă de al treilea gol reuşit de Ferran Torres, în minutul 40.

Real Betis – FC Barcelona 3-5!

Partea secundă a mai adus alte trei goluri. Primul a fost cel marcat din penalty, de Lamine Yamal, în minutul 59, iar Diego Llorente a înscris în minutul 85 pentru gazde. Tabela a fost închisă de Cucho Hernandez, care a înscris pentru andaluzi, din penalti, în minutul 90, şi Betis Sevilla – FC Barcelona s-a terminat 3-5.

FC Barcelona e lider în La Liga, cu 40 de puncte. Betis ocupă locul 5, cu 24 de puncte. Catalanii s-au distanţat la 4 puncte de Real Madrid, care are un meci mai puţin disputat. Real joacă duminică, de la ora 22:00, cu echipa românului Ionuţ Radu, Celta Vigo.