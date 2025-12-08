Ce a putut face Ionuţ Radu după ce i-a făcut să pară mici pe Mbappe, Vinicius sau Rodrygo, în Real Madrid - Celta - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 8:19

Ionuţ Radu, la finalul meciului cu Real Madrid - Profimedia Images

Ionuţ Radu a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în Real Madrid – Celta Vigo 0-2, meci în care a închis poarta în faţa vedetelor lui Xabi Alonso.

Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi din interiorul careului.

Ionuţ Radu s-a pus în cap la poza de grup şi după Real Madrid – Celta 0-2

Pentru Celta Vigo, aceasta a fost prima victorie în faţa lui Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, din 2006, astfel că succesul a fost sărbătorit cum se cuvine.

Jucătorii şi stafful celor de pe Balaidos au făcut o poză pe Bernabeu şi, aşa cum ne-a obişnuit, Ionuţ Radu s-a pus în cap pentru a imortaliza momentul, fiind ţinut de câţiva colegi. Poza a ajuns pe contul de Instagram al clubului.

2 eliminaţi în Real Madrid – Celta 0-2

Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au menţinut tabela de marcaj neschimbată, chiar dacă posesia a fost covârşitoare în favoarea Los Blancos (62 la sută), iar gazdele au trimis 11 şuturi la poarta Celtei.

La pauză, antrenorul oaspeţilor, Claudio Giraldez, a pariat pe tânărul suedez de 21 de ani Williot Swedberg şi a fost un pariu câştigător. Swedberg a înscris în minutul 53, din pasa lui Bryan Zaragoza, şi a deschis Celtei drumul către o victorie incredibilă.

Fran Garcia (Real) a fost eliminat în minutul 64, pentru al doilea cartonaş galben, iar finalul meciului a însemnat un asalt constant al porţii lui Ionuţ Radu. Xabi Alonso a păstrat în teren pe Mbappe, Vinicius, Bellingham şi l-a introdus în joc şi pe Rodrygo, dar asta nu a avut nici un efect pe tabelă.

Alvaro Carreras a primit roşu în prelungiri, lăsându-i pe madrileni în nouă oameni. Bomboana de pe tort a fost şi golul de 2-0 al oaspeţilor, marcat de Swedberg în al treilea minut de prelungire, iar Celta s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-0.

În clasament, Real pierde ocazia de rămâne în trena Barcelonei. Catalanii sunt lideri, cu 40 de puncte, urmaţi de Real, cu 36, şi de Villarreal – 35 de puncte şi un meci mai puţin. Celta Vigo are 19 puncte şi e pe locul 10.

 

Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte