Ce a putut face Ionuţ Radu după ce i-a făcut să pară mici pe Mbappe, Vinicius sau Rodrygo, în Real Madrid - Celta - Antena Sport

Ionuţ Radu a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în Real Madrid – Celta Vigo 0-2, meci în care a închis poarta în faţa vedetelor lui Xabi Alonso.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi din interiorul careului.

Ionuţ Radu s-a pus în cap la poza de grup şi după Real Madrid – Celta 0-2

Pentru Celta Vigo, aceasta a fost prima victorie în faţa lui Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, din 2006, astfel că succesul a fost sărbătorit cum se cuvine.

Jucătorii şi stafful celor de pe Balaidos au făcut o poză pe Bernabeu şi, aşa cum ne-a obişnuit, Ionuţ Radu s-a pus în cap pentru a imortaliza momentul, fiind ţinut de câţiva colegi. Poza a ajuns pe contul de Instagram al clubului.