Ce a putut face Ionuţ Radu după ce i-a făcut să pară mici pe Mbappe, Vinicius sau Rodrygo, în Real Madrid - Celta - Antena Sport

Ionuţ Radu a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în Real Madrid – Celta Vigo 0-2, meci în care a închis poarta în faţa vedetelor lui Xabi Alonso.
Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi din interiorul careului.
Ionuţ Radu s-a pus în cap la poza de grup şi după Real Madrid – Celta 0-2
Pentru Celta Vigo, aceasta a fost prima victorie în faţa lui Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, din 2006, astfel că succesul a fost sărbătorit cum se cuvine.
Jucătorii şi stafful celor de pe Balaidos au făcut o poză pe Bernabeu şi, aşa cum ne-a obişnuit, Ionuţ Radu s-a pus în cap pentru a imortaliza momentul, fiind ţinut de câţiva colegi. Poza a ajuns pe contul de Instagram al clubului.
2 eliminaţi în Real Madrid – Celta 0-2
Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au menţinut tabela de marcaj neschimbată, chiar dacă posesia a fost covârşitoare în favoarea Los Blancos (62 la sută), iar gazdele au trimis 11 şuturi la poarta Celtei.
La pauză, antrenorul oaspeţilor, Claudio Giraldez, a pariat pe tânărul suedez de 21 de ani Williot Swedberg şi a fost un pariu câştigător. Swedberg a înscris în minutul 53, din pasa lui Bryan Zaragoza, şi a deschis Celtei drumul către o victorie incredibilă.
Fran Garcia (Real) a fost eliminat în minutul 64, pentru al doilea cartonaş galben, iar finalul meciului a însemnat un asalt constant al porţii lui Ionuţ Radu. Xabi Alonso a păstrat în teren pe Mbappe, Vinicius, Bellingham şi l-a introdus în joc şi pe Rodrygo, dar asta nu a avut nici un efect pe tabelă.
Alvaro Carreras a primit roşu în prelungiri, lăsându-i pe madrileni în nouă oameni. Bomboana de pe tort a fost şi golul de 2-0 al oaspeţilor, marcat de Swedberg în al treilea minut de prelungire, iar Celta s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-0.
În clasament, Real pierde ocazia de rămâne în trena Barcelonei. Catalanii sunt lideri, cu 40 de puncte, urmaţi de Real, cu 36, şi de Villarreal – 35 de puncte şi un meci mai puţin. Celta Vigo are 19 puncte şi e pe locul 10.
