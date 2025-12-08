Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! "Moralul meu era la pământ" - Antena Sport

Home | Fotbal | Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ”

Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ”

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 8:27

Comentarii
Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! Moralul meu era la pământ

Neymar, înaintea unui meci al lui Santos - Profimedia Images

Santos FC, clubul care l-a format pe Neymar şi la care starul auriverde s-a întors anul acesta, şi-a asigurat, duminică, menţinerea în prima ligă, în etapa a 38-a şi ultima, învingând Cruzeiro cu 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De mai multe ori în zona roşie în acest sezon, „Peixe” (peşte), porecla clubului situat pe coasta statului Sao Paulo, a făcut deja un pas important către menţinerea în ligă la începutul săptămânii, cu o triplă a fostului atacant al Barcelonei şi al Paris SG împotriva Juventude (3-0).

Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare

Afectat de o durere la meniscul genunchiului stâng, Neymar, în vârstă de 33 de ani, a jucat toate cele 90 de minute împotriva echipei Cruzeiro duminică, chiar dacă de data aceasta nu a marcat niciun gol.

Accidentat la mijlocul lunii septembrie la coapsa dreaptă, atacantul şi-a făcut revenirea la începutul lunii noiembrie.

„Santos merită mult mai mult, merită să fie mereu în vârf”, a declarat Neymar după meci. „Aceste săptămâni au fost dificile. Moralul meu era la pământ. Le mulţumesc celor care m-au susţinut şi m-au ajutat să mă ridic.”

Reclamă
Reclamă

„Deocamdată o să mă odihnesc, iar apoi o să fac operaţia la genunchi”, a continuat Neymar, care nu s-a pronunţat cu privire la viitorul său, în condiţiile în care contractul său expiră la sfârşitul lunii ianuarie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
9:29
“E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid
9:03
VIDEO“Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1
8:47
Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit”
8:39
Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo”
8:34
Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR
8:19
Ce a putut face Ionuţ Radu după ce i-a făcut să pară mici pe Mbappe, Vinicius sau Rodrygo, în Real Madrid – Celta
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte