Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! "Moralul meu era la pământ" - Antena Sport

Santos FC, clubul care l-a format pe Neymar şi la care starul auriverde s-a întors anul acesta, şi-a asigurat, duminică, menţinerea în prima ligă, în etapa a 38-a şi ultima, învingând Cruzeiro cu 3-0.
De mai multe ori în zona roşie în acest sezon, „Peixe” (peşte), porecla clubului situat pe coasta statului Sao Paulo, a făcut deja un pas important către menţinerea în ligă la începutul săptămânii, cu o triplă a fostului atacant al Barcelonei şi al Paris SG împotriva Juventude (3-0).
Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare
Afectat de o durere la meniscul genunchiului stâng, Neymar, în vârstă de 33 de ani, a jucat toate cele 90 de minute împotriva echipei Cruzeiro duminică, chiar dacă de data aceasta nu a marcat niciun gol.
Accidentat la mijlocul lunii septembrie la coapsa dreaptă, atacantul şi-a făcut revenirea la începutul lunii noiembrie.
„Santos merită mult mai mult, merită să fie mereu în vârf”, a declarat Neymar după meci. „Aceste săptămâni au fost dificile. Moralul meu era la pământ. Le mulţumesc celor care m-au susţinut şi m-au ajutat să mă ridic.”
„Deocamdată o să mă odihnesc, iar apoi o să fac operaţia la genunchi”, a continuat Neymar, care nu s-a pronunţat cu privire la viitorul său, în condiţiile în care contractul său expiră la sfârşitul lunii ianuarie.
