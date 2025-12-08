Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! "Moralul meu era la pământ" - Antena Sport

Neymar, înaintea unui meci al lui Santos - Profimedia Images

Santos FC, clubul care l-a format pe Neymar şi la care starul auriverde s-a întors anul acesta, şi-a asigurat, duminică, menţinerea în prima ligă, în etapa a 38-a şi ultima, învingând Cruzeiro cu 3-0.

De mai multe ori în zona roşie în acest sezon, „Peixe” (peşte), porecla clubului situat pe coasta statului Sao Paulo, a făcut deja un pas important către menţinerea în ligă la începutul săptămânii, cu o triplă a fostului atacant al Barcelonei şi al Paris SG împotriva Juventude (3-0).

Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare

Afectat de o durere la meniscul genunchiului stâng, Neymar, în vârstă de 33 de ani, a jucat toate cele 90 de minute împotriva echipei Cruzeiro duminică, chiar dacă de data aceasta nu a marcat niciun gol.

Accidentat la mijlocul lunii septembrie la coapsa dreaptă, atacantul şi-a făcut revenirea la începutul lunii noiembrie.

„Santos merită mult mai mult, merită să fie mereu în vârf”, a declarat Neymar după meci. „Aceste săptămâni au fost dificile. Moralul meu era la pământ. Le mulţumesc celor care m-au susţinut şi m-au ajutat să mă ridic.”