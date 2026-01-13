Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: "Nu a fost pus în dificultate" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: “Nu a fost pus în dificultate”

Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: “Nu a fost pus în dificultate”

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 8:36

Comentarii
Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: Nu a fost pus în dificultate

Ionuţ Radu, la Celta Vigo/ Profimedia

Celta Vigo a obţinut o nouă victorie importantă în La Liga, cu Ionuţ Radu titular. Trupa portarului român a învins-o la limită pe Valencia, scor 1-0, în etapa a 19-a a campionatului spaniol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost marcat de Marcos Alonso, în minutul 88, din penalty. Graţie acestui succes, Celta Vigo şi-a consolidat locul şapte, cu 29 de puncte, fiind la egalitate cu Betis, ocupanta locului şase, loc care duce în cupele europene.

Celta Vigo, victorie cu Sevilla, cu Ionuţ Radu titular

Ionuţ Radu a primit nota 6,9 din partea celor de la sofascore.ro, cea mai mare notă primind-o fundaşul central Carl Starfelt. Portarul român a avut o prestaţie în nota echipei, care a fost de 6,82, după victoria cu Sevilla.

Nota modestă primită de Ionuţ Radu, în ciuda faptului că a închis din noua poarta Celtei Vigo, se datorează faptului că Sevilla nu a pus mare presiune asupra sa, pe parcursul partidei.

Concret, spaniolii de la as.com i-au oferit acestuia calificativul unui singur “as”, exlicând: “Lipsită de calitate în atac, cu Isaac Romero într-o formă dezastruoasă, echipa lui Almeyda a avut probleme în a-l pune în dificultate pe Radu, în ciuda eforturilor lui Oso cu câteva curse bune și centrări pe flancul stâng”, au notat ibericii despre Ionuţ Radu. Aceştia l-au analizat şi pe portarul român, mărturisind că acesta “a făcut un efort minim, nu a avut nicio paradă complicată”.

Reclamă
Reclamă

Totodată, şi cotidianul Marca i-a oferit un calificativ modest portarului român, o singură stea, fapt ce demonstrează că portarul român nu a ieşit în evidenţă în victoria echipei sale cu Sevilla.

Celta Vigo a ajuns la cinci meciuri consecutive fără eşec în La Liga. Echipa lui Ionuţ Radu se va duela, în runda următoarea, cu formaţia lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano.

Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Observator
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
Fanatik.ro
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
9:33
Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş
9:19
Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni”
9:17
E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume
9:04
A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin”
8:44
Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş
8:43
CFR Cluj îl transferă şi pe Otto Hindrich. Unde pleacă portarul
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 3 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”