Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: "Nu a fost pus în dificultate" - Antena Sport

Celta Vigo a obţinut o nouă victorie importantă în La Liga, cu Ionuţ Radu titular. Trupa portarului român a învins-o la limită pe Valencia, scor 1-0, în etapa a 19-a a campionatului spaniol.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Marcos Alonso, în minutul 88, din penalty. Graţie acestui succes, Celta Vigo şi-a consolidat locul şapte, cu 29 de puncte, fiind la egalitate cu Betis, ocupanta locului şase, loc care duce în cupele europene.

Celta Vigo, victorie cu Sevilla, cu Ionuţ Radu titular

Ionuţ Radu a primit nota 6,9 din partea celor de la sofascore.ro, cea mai mare notă primind-o fundaşul central Carl Starfelt. Portarul român a avut o prestaţie în nota echipei, care a fost de 6,82, după victoria cu Sevilla.

Nota modestă primită de Ionuţ Radu, în ciuda faptului că a închis din noua poarta Celtei Vigo, se datorează faptului că Sevilla nu a pus mare presiune asupra sa, pe parcursul partidei.

Concret, spaniolii de la as.com i-au oferit acestuia calificativul unui singur “as”, exlicând: “Lipsită de calitate în atac, cu Isaac Romero într-o formă dezastruoasă, echipa lui Almeyda a avut probleme în a-l pune în dificultate pe Radu, în ciuda eforturilor lui Oso cu câteva curse bune și centrări pe flancul stâng”, au notat ibericii despre Ionuţ Radu. Aceştia l-au analizat şi pe portarul român, mărturisind că acesta “a făcut un efort minim, nu a avut nicio paradă complicată”.