Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: "Nu a fost pus în dificultate" - Antena Sport

Celta Vigo a obţinut o nouă victorie importantă în La Liga, cu Ionuţ Radu titular. Trupa portarului român a învins-o la limită pe Valencia, scor 1-0, în etapa a 19-a a campionatului spaniol.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Marcos Alonso, în minutul 88, din penalty. Graţie acestui succes, Celta Vigo şi-a consolidat locul şapte, cu 29 de puncte, fiind la egalitate cu Betis, ocupanta locului şase, loc care duce în cupele europene.
Celta Vigo, victorie cu Sevilla, cu Ionuţ Radu titular
Ionuţ Radu a primit nota 6,9 din partea celor de la sofascore.ro, cea mai mare notă primind-o fundaşul central Carl Starfelt. Portarul român a avut o prestaţie în nota echipei, care a fost de 6,82, după victoria cu Sevilla.
Nota modestă primită de Ionuţ Radu, în ciuda faptului că a închis din noua poarta Celtei Vigo, se datorează faptului că Sevilla nu a pus mare presiune asupra sa, pe parcursul partidei.
Concret, spaniolii de la as.com i-au oferit acestuia calificativul unui singur “as”, exlicând: “Lipsită de calitate în atac, cu Isaac Romero într-o formă dezastruoasă, echipa lui Almeyda a avut probleme în a-l pune în dificultate pe Radu, în ciuda eforturilor lui Oso cu câteva curse bune și centrări pe flancul stâng”, au notat ibericii despre Ionuţ Radu. Aceştia l-au analizat şi pe portarul român, mărturisind că acesta “a făcut un efort minim, nu a avut nicio paradă complicată”.
Totodată, şi cotidianul Marca i-a oferit un calificativ modest portarului român, o singură stea, fapt ce demonstrează că portarul român nu a ieşit în evidenţă în victoria echipei sale cu Sevilla.
Celta Vigo a ajuns la cinci meciuri consecutive fără eşec în La Liga. Echipa lui Ionuţ Radu se va duela, în runda următoarea, cu formaţia lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano.
- A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin”
- Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso! Perez a plătit o avere şi ca să-l aducă pe Bernabeu!
- Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso
- Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
- Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon