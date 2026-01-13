Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: "Clovni! Să fie traşi la răspundere" - Antena Sport

Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în urma înfrângerii din finala Supercupei Spaniei în faţa Barcelonei a provocat un adevărat cutremur pe Bernabeu. În ultima vreme s-a vorbit despre faptul că antrenorul spaniol a pierdut vestiarul plin de vedete al celor de la Real Madrid, iar în presă a apărut o listă a jucătorilor care nu au fost de partea fostului mijlocaş.
Jurnalistul Mario Cortegana de la The Athletic a publicat lista celor două tabere. Fede Valverde, Jude Bellingham şi Vinicius ar fi fost jucătorii care nu au crezut în Alonso, în timp ce Kylian Mbappe, Arda Guler, Aurelien Tchouameni şi Dani Ceballos s-au numărat printre jucătorii care îl susţineau pe fostul antrenor.
Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “O grămadă de prostii”
Informaţiile furnizate de Cortegana l-au scos din sărite pe Jude Bellingham, iar starul englez a venit cu o reacţie foarte dură. Fostul jucător de la Borussia Dortmund i-a numit clovni pe cei care au lansat astfel de informaţii şi cere ca aceştia să fie traşi la răspundere:
“Până acum am lăsat mult prea multe dintre aceste lucruri să treacă, sperând mereu că adevărul va ieși la iveală la momentul potrivit. Sincer… o grămadă de prostii. Îmi pare cu adevărat rău pentru oamenii care se agață de fiecare cuvânt al acestor clovni și al așa-ziselor lor «surse».
Nu credeți tot ce citiți. Din când în când, oamenii ăștia ar trebui trași la răspundere pentru răspândirea acestui tip de dezinformare dăunătoare, doar pentru click-uri și controverse suplimentare”, a spus Jude Bellingham, pe aplicaţia sa, JB5.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jude Bellingham on his app reacting to the latest news that he was not in support of Xabi Alonso:
“Until now l’ve let far too many of these slide, always hoping the truth will come to light in its own time. But honestly… What a load of sh*t.”
“Truly feel… pic.twitter.com/WVTsaSxbj8
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 13, 2026
Pe banca lui Real Madrid, Xabi Alonso a condus echipa în 34 de meciuri. A câştigat 24 de meciuri, a remizat de 4 ori şi a pierdut 6 partide. Instalat pe 26 mai, el a rezistat pe Bernabeu 7 luni şi 17 de zile. Acum, echipa va fi pregătită de Arbeloa.
Pentru Real Madrid urmează acum meciul de miercuri din optimile Cupei Spaniei, de pe terenul lui Albacete, după care va reveni pe Bernabeu, pentru duleul din La Liga cu Levante. În campionat, după 19 etape, Real Madrid se află pe locul 2, cu 45 de puncte, fiind la patru puncte în spatele rivalei Barcelona.
