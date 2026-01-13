Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: "Clovni! Să fie traşi la răspundere" - Antena Sport

Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în urma înfrângerii din finala Supercupei Spaniei în faţa Barcelonei a provocat un adevărat cutremur pe Bernabeu. În ultima vreme s-a vorbit despre faptul că antrenorul spaniol a pierdut vestiarul plin de vedete al celor de la Real Madrid, iar în presă a apărut o listă a jucătorilor care nu au fost de partea fostului mijlocaş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnalistul Mario Cortegana de la The Athletic a publicat lista celor două tabere. Fede Valverde, Jude Bellingham şi Vinicius ar fi fost jucătorii care nu au crezut în Alonso, în timp ce Kylian Mbappe, Arda Guler, Aurelien Tchouameni şi Dani Ceballos s-au numărat printre jucătorii care îl susţineau pe fostul antrenor.

Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “O grămadă de prostii”

Informaţiile furnizate de Cortegana l-au scos din sărite pe Jude Bellingham, iar starul englez a venit cu o reacţie foarte dură. Fostul jucător de la Borussia Dortmund i-a numit clovni pe cei care au lansat astfel de informaţii şi cere ca aceştia să fie traşi la răspundere:

“Până acum am lăsat mult prea multe dintre aceste lucruri să treacă, sperând mereu că adevărul va ieși la iveală la momentul potrivit. Sincer… o grămadă de prostii. Îmi pare cu adevărat rău pentru oamenii care se agață de fiecare cuvânt al acestor clovni și al așa-ziselor lor «surse».

Nu credeți tot ce citiți. Din când în când, oamenii ăștia ar trebui trași la răspundere pentru răspândirea acestui tip de dezinformare dăunătoare, doar pentru click-uri și controverse suplimentare”, a spus Jude Bellingham, pe aplicaţia sa, JB5.