Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start - Antena Sport

Meciul dintre Real Madrid și Celta Vigo a fost marcat de un gest de apreciat al echipei “blanco” produs înainte de fluierul de start. La poza oficială, elevii lui Alvaro Arbeloa au fost surprinși cu tricouri pe care era inscripționat un mesaj direcționat către Rodrygo, care a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și va lipsi șapte luni.

Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a primit-o pe Real Madrid vineri seara pe Estadio Balaidos într-un meci din etapa cu numărul 27 din La Liga. Înainte ca partida să înceapă propriu-zis fiecare formație a făcut poza oficială, iar un aspect a ieșit în evidență în tabăra lui Arbeloa.

Real Madrid, alături de Rodrygo

Toți jucătorii “blanco” au purtat tricouri pe care figura următorul mesaj: “Forca Rodrygo“, un gest simplu, dar superb pentru fotbalistul brazilian care s-a accidentat cu o etapă în urmă. Atunci, trupa de pe Bernabeu a pierdut cu 1-0 cu Getafe și i-a permis rivalei Barcelona să se distanțeze la patru puncte în fruntea La Liga.

ucișate de la genunchi și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. Va lipsi șapte luni de pe teren și va rata inclusiv Cupa Mondială din vară, turneu care va fi transmis în Universul Antena.