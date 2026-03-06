Închide meniul
Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start

Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start

Andrei Nicolae Publicat: 6 martie 2026, 22:58

Comentarii
Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start

Aurelien Tchouameni, după un gol marcat pentru Real Madrid / Getty Images

Meciul dintre Real Madrid și Celta Vigo a fost marcat de un gest de apreciat al echipei “blanco” produs înainte de fluierul de start. La poza oficială, elevii lui Alvaro Arbeloa au fost surprinși cu tricouri pe care era inscripționat un mesaj direcționat către Rodrygo, care a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și va lipsi șapte luni.

Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a primit-o pe Real Madrid vineri seara pe Estadio Balaidos într-un meci din etapa cu numărul 27 din La Liga. Înainte ca partida să înceapă propriu-zis fiecare formație a făcut poza oficială, iar un aspect a ieșit în evidență în tabăra lui Arbeloa.

Real Madrid, alături de Rodrygo

Toți jucătorii “blanco” au purtat tricouri pe care figura următorul mesaj: “Forca Rodrygo“, un gest simplu, dar superb pentru fotbalistul brazilian care s-a accidentat cu o etapă în urmă. Atunci, trupa de pe Bernabeu a pierdut cu 1-0 cu Getafe și i-a permis rivalei Barcelona să se distanțeze la patru puncte în fruntea La Liga.

Rodrygo a suferit o ruptură a ligamentelor încr

ucișate de la genunchi și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. Va lipsi șapte luni de pe teren și va rata inclusiv Cupa Mondială din vară, turneu care va fi transmis în Universul Antena.

Pierderea este una mare pentru naționala lui Carlo Ancelotti, dar, italianul nu duce lipsă de variante pe plan ofensiv.

