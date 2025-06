Louis Munteanu poate prinde transferul carierei! Două echipe din La Liga, pe urmele atacantului - Antena Sport

”Este o cifră care pare prea mare pentru Mallorca, poate și pentru Sevilla” , au spus jurnaliştii spanioli. În urmă cu câteva săptămâni, patronul echipei din Gruia spunea că are o ofertă de 15 milioane de euro de la un club din La Liga pentru Louis Munteanu, fără să-l numească. Totuşi, Varga a susţinut că suma nu este pe placul său şi că îşi doreşte 18 milioane de euro. Mai mult, speră să-l ţină pe jucător la CFR Cluj şi echipa din Gruia să prindă grupa de Europa League.

Mallorca și Sevilla sunt echipele interesate de atacantul celor de la CFR Cluj, Louis Munteanu, conform marca.com . Sursa citată mai spune că cele două cluburi nu pot achita suma cerută iniţial de Neluţu Varga. Mai exact, 18 milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer pentru a-și ceda golgheterul. Spaniolii spun că cele două formaţii nu ar fi dispuse să achite nici 10 milioane de euro pentru a-l legitima pe Louis.

Louis Munteanu s-a prăbuşit emoţional după meciul cu Spania

Louis Munteanu era cu moralul la pământ după înfrângerea cu Spania. După înfrângerile cu Italia şi Spania şansele tricolorilor de calificare sunt aproape nule. România mai are un singur meci de jucat la EURO 2025 din Slovacia. Evoluează tocmai în faţa ţării gazdă, Slovacia. Meciul ar putea să nu fie unul de palmares pentru tricolori. doar dacă Slovacia o învinge pe Italia. Astfel, ar fi 3 echipe cu 3 puncte înaintea ultimei etape. ”Nu ne doream să terminăm așa EURO. Suntem supărați cu toții. Nu mai e nimic de făcut acum. Sperăm să nu ne accidentăm la meciul cu Slovacia și urmează o vacanță pentru noi.

E puțin nemeritat când te uiți în grupă și vezi o puncte în dreptul României. Cu toții credeam în această victorie. Vreau să le mulțumesc suporterilor pe această cale. Degeaba am marcat dacă am pierdut. Și la meciul cu Italia am avut atitudine, a fost acea greșeală în prima repriză.

Nu vreau să vorbesc de arbitraj acum, sunt supărat, poate a contat. Suporterii au venit în număr mare. Poate și d-asta am jucat așa bine. Le mulțumesc pentru că au venit.