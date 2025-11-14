Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record - Antena Sport

Real Madrid plănuiește o mutare impresionantă pe piața transferurilor, însă investiția este una cât se poate de normală. Concret, „los blancos” ar urma să investească 25 de milioane de euro pentru aducerea unui mijlocaș central.
Este vorba despre Kees Smit, fotbalistul care îmbracă în prezent tricoul olandezilor de la AZ Alkmaar. Acesta are d0ar 19 ani și face parte și din circuitul naționalei sub 21 de ani.
Kees Smit, puștiul-minune vizat de Real Madrid
Kees Smit este unul dintre fotbaliștii care au impresionat în campionatul Olandei, iar evoluțiile sale au atras atenția celor de la Real Madrid, care sunt pe punctul de a înainta o ofertă pentru jucătorul de 19 ani.
Potrivit celor de la skysports.com, acesta este monitorizat de mai multe formații tari din Europa, printre care și clubul din La Liga. Real plănuiește să-l transfere definitiv în vara anului 2026, însă are parte de concurență.
Newcastle United ar dori să forțeze transferul lui Smit chiar în această iarnă, însă Bayern Munchen, Barcelona și Borussia Dortmund sunt și ele interesate de olandezul cotat la 10 milioane de euro.
AZ Alkmaar așteaptă în schimbul acestuia suma de 25 de milioane de euro, iar dacă acest transfer se va concretiza, ar fi cel mai mare din istoria clubului din Eredivisie.
- 50 de meciuri, 4 goluri și 6 assist-uri are acesta în tricoul celor de la Alkmaar
- 2 selecții a strâns Kees Smit la naționala U21 a Olandei
