Decizie istorică luată de Real Madrid! Numele stadionului a fost schimbat după 70 de ani - Antena Sport

Decizie istorică luată de Real Madrid! Numele stadionului a fost schimbat după 70 de ani

Publicat: 13 noiembrie 2025, 9:36

Santiago Bernabeu / Profimedia

Inaugurat în 1947, “Santiago Bernabeu” este una dintre cele mai cunoscute arene din lume. Real Madrid a obţinut unele dintre cele mai mari performanţe ale sale pe arena din Madrid, atât pe plan intern, cât şi extern.

În decembrie 1955, arena din Madrid s-a numit “Santiago Bernabeu”, după fostul jucător şi preşedinte al madrilenilor. După aproape 70 de ani, conducerea a decis să schimbe numele stadionului.

Real Madrid a schimbat numele stadionului “Santiago Bernabeu” după 70 de ani

De acum, “casa” celor de la Real Madrid se va numi pur şi simplu “Bernabeu”. Potrivit AS.com, această decizie a fost luată de Real Madrid din motive comerciale. De asemenea, stadionul are şi un nou logo, care evidenţiază modul în care arena arată din exterior.

Noul logo a fost prezentat cu ocazia promovării meciului din NFL care va avea loc la Madrid duminică, dintre Washington Commanders şi Miami Dolphins. Potrivit football-espana.net, madrilenii vor finaliza în 2026 lucrările la stadion care să îi permită lui Real Madrid să închirieze arena pentru concerte. Lucrările au fost demarate pentru a stopa sunetul şi pentru a nu-i deranja pe cei care locuiesc în preajma stadionului.

Real Madrid va mai reveni pe Santiago Bernabeu abia în luna decembrie, urmând ca după pauza internaţională să joace patru meciuri în deplasare la rând. Elche, Girona şi Bilbao sunt echipele din La Liga împotriva cărora va juca Real Madrid în perioada următoare, la care se va adăuga şi o deplasare în Grecia, contra lui Olympiacos, în UEFA Champions League.

