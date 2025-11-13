Decizie istorică luată de Real Madrid! Numele stadionului a fost schimbat după 70 de ani - Antena Sport

Inaugurat în 1947, “Santiago Bernabeu” este una dintre cele mai cunoscute arene din lume. Real Madrid a obţinut unele dintre cele mai mari performanţe ale sale pe arena din Madrid, atât pe plan intern, cât şi extern.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În decembrie 1955, arena din Madrid s-a numit “Santiago Bernabeu”, după fostul jucător şi preşedinte al madrilenilor. După aproape 70 de ani, conducerea a decis să schimbe numele stadionului.

Real Madrid a schimbat numele stadionului “Santiago Bernabeu” după 70 de ani

De acum, “casa” celor de la Real Madrid se va numi pur şi simplu “Bernabeu”. Potrivit AS.com, această decizie a fost luată de Real Madrid din motive comerciale. De asemenea, stadionul are şi un nou logo, care evidenţiază modul în care arena arată din exterior.

Noul logo a fost prezentat cu ocazia promovării meciului din NFL care va avea loc la Madrid duminică, dintre Washington Commanders şi Miami Dolphins. Potrivit football-espana.net, madrilenii vor finaliza în 2026 lucrările la stadion care să îi permită lui Real Madrid să închirieze arena pentru concerte. Lucrările au fost demarate pentru a stopa sunetul şi pentru a nu-i deranja pe cei care locuiesc în preajma stadionului.

🚨 Real Madrid have officially changed the image and name of the stadium:

• New logo: the profile of the exterior of the stadium.

• Name: from Santiago Bernabéu to Bernabéu.@diarioas pic.twitter.com/SxVkjCxk1f

— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 12, 2025