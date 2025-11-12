Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Joan Laporta, anunț tranșant despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: "Din respect pentru el" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Joan Laporta, anunț tranșant despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: “Din respect pentru el”

Joan Laporta, anunț tranșant despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: “Din respect pentru el”

Andrei Nicolae Publicat: 12 noiembrie 2025, 14:38

Comentarii
Joan Laporta, anunț tranșant despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: Din respect pentru el

Lionel Messi și Joan Laporta / Profimedia

Preşedintele FC Barcelona, ​​Joan Laporta, a declarat, miercuri, că “speculaţiile” privind o posibilă revenire a starului Lionel Messi ca jucător nu sunt “realiste”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu acordat pentru Catalunya Radio, Laporta, întrebat despre mesajul enigmatic al lui Messi după vizita sa improvizată pe Camp Nou, a reiterat că doreşte să organizeze un “omagiu” argentinianului, dar că fanii Barcelonei nu ar trebui să spere în zadar la revenirea idolului lor.

Revenirea lui Messi la Barcelona, pe “hold”

Superstarul argentinian a trecut pe la stadionul unde a scris istorie zilele trecute, iar fotografiile postate au creat isterie în rândul fanilor blaugrana. Într-un interviu acordat pentru cotidianul Sport, Messi chiar a spus că își dorește să se întoarcă în orașul Barcelona, însă declarațiile oferite de Laporta năruie pentru moment speranțele suporterilor de pe Camp Nou.

În cadrul aceleiași declarații, președintele formației din La Liga a vorbit din nou despre plecarea decarului de la echipă și despre cum păstrarea sa în lot nu era posibilă în 2021 din cauza problemelor financiare. În urmă cu patru ani, după 16 sezoane petrecute la Barcelona, Messi pleca la PSG liber de contract.

Din respect pentru Messi, pentru jucătorii noștri și pentru membrii din staff, nu e timpul să speculăm scenarii care nerealiste. Eu m-am bucurat să îl văd pe Messi înapoi pe Camp Nou, dar nu, nu știam că vine.

Reclamă
Reclamă

Îl iubim. Asta e casa lui și știe și el asta. Cred în continuare că merită cel mai bun moment de rămas-bun din istorie în reuniune cu fanii Barcelonei.

În ciuda a ce s-a întâmplat cu plecarea sa… în continuare nu am regrete, pentru că Barca nu e mai presus decât nimeni. Nu este ceea ce ne-am dorit, dar nu era posibil să îl păstrăm pe Messi în acel moment din cauza situației noastre financiare“, a spus președintele catalanilor, potrvit marca.com.

Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușmanAnalist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
17:29
Comunicatul dat de Metaloglobus după ce scandalul pariurilor a izbucnit la clubul nou-promovat în Liga 1
17:18
Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat
17:07
FotoRadu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
16:56
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:37
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România