Joan Laporta, anunț tranșant despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: "Din respect pentru el" - Antena Sport

Preşedintele FC Barcelona, ​​Joan Laporta, a declarat, miercuri, că “speculaţiile” privind o posibilă revenire a starului Lionel Messi ca jucător nu sunt “realiste”.

Într-un interviu acordat pentru Catalunya Radio, Laporta, întrebat despre mesajul enigmatic al lui Messi după vizita sa improvizată pe Camp Nou, a reiterat că doreşte să organizeze un “omagiu” argentinianului, dar că fanii Barcelonei nu ar trebui să spere în zadar la revenirea idolului lor.

Revenirea lui Messi la Barcelona, pe “hold”

Superstarul argentinian a trecut pe la stadionul unde a scris istorie zilele trecute, iar fotografiile postate au creat isterie în rândul fanilor blaugrana. Într-un interviu acordat pentru cotidianul Sport, Messi chiar a spus că își dorește să se întoarcă în orașul Barcelona, însă declarațiile oferite de Laporta năruie pentru moment speranțele suporterilor de pe Camp Nou.

În cadrul aceleiași declarații, președintele formației din La Liga a vorbit din nou despre plecarea decarului de la echipă și despre cum păstrarea sa în lot nu era posibilă în 2021 din cauza problemelor financiare. În urmă cu patru ani, după 16 sezoane petrecute la Barcelona, Messi pleca la PSG liber de contract.

“Din respect pentru Messi, pentru jucătorii noștri și pentru membrii din staff, nu e timpul să speculăm scenarii care nerealiste. Eu m-am bucurat să îl văd pe Messi înapoi pe Camp Nou, dar nu, nu știam că vine.