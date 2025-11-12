Joan Laporta a rupt tăcerea, după scandalul provocat de Lamine Yamal la naţională: "Acţionăm în interesul Barcelonei" - Antena Sport

Clubul FC Barcelona, criticat dur de Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) şi de Luis de la Fuente în legătură cu operaţia lui Lamine Yamal, a afirmat, marţi, că a informat toate părţile implicate cu privire la starea sa a jucătorului. Miercuri, preşedintele clubului Joan Laporta a reiterat acest lucru.
„I-am informat imediat ce am primit raportul de la medicul care l-a examinat. Când medicul care îl trata ne-a spus că are nevoie de zece zile de odihnă, am anunţat echipa naţională. Aşa s-au întâmplat lucrurile. Respectăm toate părţile implicate şi nu dorim nicio controversă”, a declarat Joan Laporta în timpul apariţiei sale la emisiunea „El Matí” de la radio Catalunya.
Joan Laporta, despre absenţa lui Lamine Yamal de la naţionala Spaniei: “Nu cred că va pune în pericol calificarea”
„Încercăm să ne tratăm jucătorii în ritmul care ni se potriveşte. Specialistul, un expert recunoscut, a venit luni, a pus diagnosticul, a prescris tratamentul şi asta e tot. Barça vrea ca el să fie în cea mai bună formă posibilă, iar noi vrem să fie disponibil. Acţionăm în interesul Barcelonei. Această perioadă de odihnă a coincis cu programul echipei naţionale, dar nu cred că va pune în pericol calificarea echipei, deoarece se află într-o poziţie bună (prima cu un avans de trei puncte faţă de Turcia şi şase faţă de Georgia).”
Prezent în timpul primelor meciuri internaţionale, dar absent în octombrie din cauza aceleiaşi entorse la zona inghinală cu care se confrunta de câteva săptămâni, Lamine Yamal fusese convocat de Luis De la Fuente pentru ultimele două meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026 împotriva Georgiei (15 noiembrie) şi Turciei (18 decembrie).
Dar retragerea sa a fost anunţată marţi într-un comunicat usturător al RFEF (Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal).
„Departamentul medical al RFEF doreşte să îşi exprime surpriza şi consternarea după ce a aflat, luni, 10 noiembrie, la ora 13:47, ziua în care a început cantonamentul oficial cu echipa naţională, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus unei proceduri invazive de radiofrecvenţă în aceeaşi dimineaţă pentru a trata o afecţiune pubiană. Această procedură a fost efectuată fără ca personalul medical al echipei naţionale să fie informat în prealabil. Aceştia au fost informaţi despre detalii doar printr-un raport primit în ziua precedentă, la ora 22:40 (luni), care recomanda o perioadă de odihnă de 7 până la 10 zile”, se arată în comunicat.
Această situaţie a determinat Federaţia Spaniolă să „îl scutească de acest cantonament”.
„N-am mai trăit niciodată aşa ceva. Nu cred că este normal”, a reacţionat antrenorul naţionalei spaniole în acea după-amiază, recunoscând că operaţia lui Lamine Yamal i-a luat prin surprindere atât pe staff-ul medical, cât şi pe cel tehnic.
Joan Laporta: “Trebuie să îl protejăm şi să îl ajutăm pe Lamine Yamal”
Deşi recuperarea sa după un început de sezon perturbat de această accidentare la inghinal a fost considerată bună, atât jucătorul, cât şi staff-ul medical au decis că tratamentul cu radiofrecvenţă i-ar permite o recuperare completă.
Prin urmare, starul catalan ar trebui să revină după pauza internaţională în stare optimă. Această perioadă de odihnă vine exact la momentul potrivit pentru jucătorul care a fost criticat recent, din cauza prestaţiilor sale uneori slabe, cum ar fi în timpul înfrângerii din Clasico împotriva lui Real Madrid (2-1) la sfârşitul lunii octombrie, şi mai ales a problemelor sale în afara terenului. La fel ca agentul jucătorului, Joan Laporta a ţinut să respingă aceste controverse.
„Nu sunt deloc îngrijorat. Este un jucător care trebuie protejat şi susţinut, dar este mult mai matur decât orice alt jucător tânăr de vârsta lui. În prezent suferă de pubalgie, iar faptul că el continuă să joace este foarte admirabil. Asta arată angajamentul său. Ca fotbalist, este un geniu şi trebuie să-l protejăm şi să-l ajutăm să progreseze în fiecare zi, pentru că încă nu şi-a atins întregul potenţial. Este cel mai bun din lume pe poziţia sa”, a afirmat Laporta.
