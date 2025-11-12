Joan Laporta a rupt tăcerea, după scandalul provocat de Lamine Yamal la naţională: "Acţionăm în interesul Barcelonei" - Antena Sport

Clubul FC Barcelona, criticat dur de Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) şi de Luis de la Fuente în legătură cu operaţia lui Lamine Yamal, a afirmat, marţi, că a informat toate părţile implicate cu privire la starea sa a jucătorului. Miercuri, preşedintele clubului Joan Laporta a reiterat acest lucru.

„I-am informat imediat ce am primit raportul de la medicul care l-a examinat. Când medicul care îl trata ne-a spus că are nevoie de zece zile de odihnă, am anunţat echipa naţională. Aşa s-au întâmplat lucrurile. Respectăm toate părţile implicate şi nu dorim nicio controversă”, a declarat Joan Laporta în timpul apariţiei sale la emisiunea „El Matí” de la radio Catalunya.

Joan Laporta, despre absenţa lui Lamine Yamal de la naţionala Spaniei: “Nu cred că va pune în pericol calificarea”

„Încercăm să ne tratăm jucătorii în ritmul care ni se potriveşte. Specialistul, un expert recunoscut, a venit luni, a pus diagnosticul, a prescris tratamentul şi asta e tot. Barça vrea ca el să fie în cea mai bună formă posibilă, iar noi vrem să fie disponibil. Acţionăm în interesul Barcelonei. Această perioadă de odihnă a coincis cu programul echipei naţionale, dar nu cred că va pune în pericol calificarea echipei, deoarece se află într-o poziţie bună (prima cu un avans de trei puncte faţă de Turcia şi şase faţă de Georgia).”

Prezent în timpul primelor meciuri internaţionale, dar absent în octombrie din cauza aceleiaşi entorse la zona inghinală cu care se confrunta de câteva săptămâni, Lamine Yamal fusese convocat de Luis De la Fuente pentru ultimele două meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026 împotriva Georgiei (15 noiembrie) şi Turciei (18 decembrie).

Dar retragerea sa a fost anunţată marţi într-un comunicat usturător al RFEF (Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal).